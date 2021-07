¿Cómo llega Honduras? Miguel Falero analiza a los rivales de la Sub-23 en Tokio y una posible medalla

No será nada fácil, pero pelearán partido a partido. Así asegura el timonel de la Selección Sub-23 de Honduras, Miguel Falero, que será la actitud de los guerreros catrachos que se preparan arduamente para hacer historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El entrenador de la Bicolor, en una entrevista traída por Diunsa junto al famoso periodista salvadoreño, Fernando Palomo, platicó sobre la situación que vive junto a sus futbolistas en un escenario atípico donde se encuentra realizando un entrenamiento distintivo para llegar en condiciones óptimas al día 22 de julio cuando debuten en el certamen.

Falero hizo mención a la actividad rutinaria de la delegación en Tokio, al igual que lo difícil que fue realizar la lista de convocados para el torneo ya que la justa chocaba con la actividad de la selección mayor.

De igual manera, analizó a los rivales que tendrá la H en la fase de grupos (Rumania, Nueva Zelanda y Corea del Sur) y sobre si la Selección puede o no conseguir la medalla olímpica.

¿Cómo se encuentra la Selección de Honduras y el cuerpo técnico en Tokio?

Estamos por suerte pudiendo disputar estos juegos olímpicos, contentos por esta responsabilidad y privilegio de poder estar en Japón. Sabemos que será una muy dura contienda y que es un torneo muy especial con el aspecto de la pandemia. Hemos luchado contra ciertos inconvenientes que venimos progresando que a veces no se tienen previsto como hacer cosas protocolares. Venimos a buen paso y mejorando día a día, el día 22 llegaremos en buena forma ante Rumania.



¿Cómo es llegar a una cita olímpica en medio de una pandemia?



Yo digo que lamentablemente con lo organizados, ordenados y respetuosos que son los japoneses hubieran hecho un certamen maravilloso, sin embargo, el peligro del contagio entre residente y atleta ha llevado a que tengan muchísima disciplina y eso ha hecho muy monótono nuestros traslados y no poder una cultura tan hermosa con la japonesa, estando limitados solo del cuarto al comedor, del comedor al bus y del bus a la cancha y allí regresar.

Eso conlleva una serie de complicaciones que vamos tratando de ir adecuándonos y mejorando, al igual que todo lo protocolario, pues es muy riesgoso ya que un contagio puede dejar fuera a una delegación.





¿Cómo gestiona un entrenador una concentración atípica donde es la convivencia lo que construye un equipo?



Primero que nada, una explicación científica sobre ciertos temas, como por ejemplo que la comunicación de los jugadores con sus familiares, hay que explicarles que deben respetar y enseñarles que deben respetar nuestras horas de descanso ya que son incambiables. Hay tres jugadores que aún no se han acoplado al horario, uno porque llegó de último y los otros porque les está costando dormir.

El entrenamiento global depende en lo más rápido de: las horas de sueño, buena alimentación y horas de descanso, todo depende que descansemos, vamos por buen camino en ello. Estamos reinventándonos organizando torneos de ping-pong, videojuegos y distintas cosas que nos distraen porque nosotros no podemos salir de la puerta, solo vamos al bus como mencionamos al igual que todas las delegaciones.

La Selección de Honduras ha disputado dos amistosos previo a su debut en los Juegos. Perdió 3-1 ante Japón y empató 1-1 ante Alemania. Sabemos que ha habido inconvenientes, atletas salieron por una puerta y tuvieron problemas disciplinarios, no queremos incurrir en nada; no autorizan gimnasios ni piscinas ya que eso genera que haya grandes grupos de personas y está prohibido, por eso en una pieza del hotel nosotros hicimos nuestro gimnasio y sala de recreación. Si bien no tenemos piscina, andamos con nuestra propia quiroterapia, o sea que andamos con nuestra piscina portátil para hacerlo luego de los entrenamientos, para ser sincero nos preocupa llegar a la mejor forma a nuestro debut.



¿Alguna vez ha estado en una situación así con extremo profesionalismo?



No, bueno, las pandemias ocurren cada 100 años, soy veterano, pero no tanto. Esto nos lleva a ingeniarnos, los latinos somos de crear y más despierto para que ocupar de la mejor manera el tiempo, cuando mejor estemos el grupo empieza a construirse. Hay que recordar que primero eran 18 y a último momento se expandió a 22, o sea que del primer listado de los que se habían desempeñado bien en el Preolímpico, no solo podía reforzarme si no que sacar a dos, el problema de los refuerzos; todas esas cosas nos han hecho formar un nuevo grupo, mismo que debe estar listo para el juego ante Rumania. Todos esos inconvenientes lo utilizamos a favor, sabíamos que habrían así como pasa en un partido donde no siempre tenés el viento de tu lado, lo importante que ante la adversidad aparece el equipo, cosa que sucede.





¿Qué tan difícil fue elaborar la lista?



Mucho, hay una gran fluidez entre la mayor y la Sub-23, mucho de los olímpicos participaron en la Liga de Naciones, hay un gran contacto y tratamos de mantener la filosofía en ambas selecciones. La disputa de los JJ.OO. y la Copa Oro nos complicó ya que hubo muchas bajas que naturalmente hubieran sido cubiertas por jugadores Sub-23.

De la misma manera se nos complicó con el tema de los refuerzos, porque cuando hice la lista de las opciones pensaba - llevaré el mínimo indispensable de mayores – ya que estos Juegos eran un premio para los futbolistas que tan bien jugaron en el Preolímpico. El gran objetivo de todo esto es llegar bien en septiembre para las eliminatorias y vamos camino a eso, todo esto nos pule en funcionamiento, llegaremos en buena forma.



¿Quiénes son para Miguel Falero los rivales de Honduras en Tokio? Rumania, Nueva Zelanda y Corea del Sur



Son tres selecciones durísimas.



Rumania es muy simular a lo que terminó jugando Honduras: es un equipo agresivo, dinámico, mucha entrega, tiene buen juego de pelota de mitad de cancha hacia adelante ya que sus contenciones, puntas y armador son de muy buena calidad técnica; ellos juegan un 4-2-3-1. Esos llevan a que nos parezcamos y no hay nada más difícil que tener algo igual en el espejo.



Nueva Zelanda, junto a sus tres refuerzos mayores, tiene que ser uno de sus mejores equipos en la historia de su selección. Tienen buenos jugadores en el exterior, destacando en la segunda división de Inglaterra, pues ellos son una escuela inglesa.



Corea del Sur, bueno, por eso hicimos el amistoso ante Japón sabiendo que no llegábamos en buena forma ya que era lo más parecido que íbamos a encontrar. Los coreanos son un excelente equipo, dinámico, de muy buenos jugadores y tienen del que tenés que estar preparado. Pienso que para el tercer partido ya lo tendríamos.



No es nada fácil, pero estamos optimistas que podemos llegar a pelear partido a partido.

¿Puede Honduras continuar con la historia lineal lograda en Londres y Rio con buenas actuaciones para conseguir finalmente una medalla olímpica?



Pienso que está mucho en nosotros. No nos obliga la historia, no somos el mismo equipo que fuimos a Guadalajara. Permanente cambiamos, así como el partido con el que jugas en la fecha 1 en el siguiente duelo podrías no contar con ellos por cansancio, suspensión o lesión, así ya cambiaron tres o cuatro elementos. Por eso mi preocupación es llegar a lo mejor posible a nuestro estreno.



Sobre conseguir una medalla, yo siempre digo que ojalá podamos cumplir ese sueño, pero ese es un anhelo, no podemos prometerlo porque no es lineal como mencionas. En esas dos competencias en Londres y Río, muy buen plantel con grandes refuerzos y gran cuerpo técnico no pudieron lograrlo, ¿por qué le voy a poner la mochila a este grupo de cosas que no ocurrieron con lo mencionado?



El gran objetivo es encarar y sacar buenos resultados con nuestros rivales porque después los mano a mano son diferentes. Nuestro gran anhelo es pasar la serie para ir avanzando partido a partido, pues las demás selecciones de nuestros también tienen los mismos objetivos, y eso que no hemos hablado de las grandes potencias como Brasil, Francia y España.