Amado Guevara en DIEZ-TV: Analizó la convocatoria de Canadá y asegura que Honduras debe ir a proponer: "No perder puntos es lo más favorable"  

Amado Guevara sigue siendo la voz autorizada en DIEZ TV, "El Lobo" analizó este viernes otros aspectos de duelo eliminatorio entre Canadá y Honduras el próximo 2 de septiembre en Toronto.

Fabián Coito advierte sobre Canadá: “Es un equipo con jugadores muy veloces, con estrategias muy versátiles”



Guevara hizo un análisis profundo sobre la convocatoria de la escuadra canadiense, dio a conocer cuales son sus fortalezas y debilidades.



También aseguró que el no perder puntos para Honduras es lo más favorable, el objetivo es ir a ganar, pero lo importante es salir con algo de suelo norteamericano.



MOMENTO DE CANADÁ Y SU CONVOCATORIA PARA EL PARTIDO



"En épocas anteriores nos ha ido bastante bien contra ellos, pero hoy es otra Canadá, es una selección con un estilo diferente de juego por la calidad de futbolistas que tienen ahora. Con respecto a la convocatoria que hizo, es una selección que viene bien trabajada desde hace algún tiempo, en las Eliminatorias, Copa de Naciones y después en la Copa Oro y es un equipo que se conoce bastante bien, jugadores de buen nivel y la sorpresa de esta convocatoria es la incorporación de Atiba Hutchinson. Un jugador que si bien es cierto, no ha venido siendo parte de esta etapa, ya sabemos que le va a aportar mucha experiencia".



FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CANADÁ



"Creo que su fortaleza está en el mediocampo y allí es donde Honduras va a tener un duelo fuerte, va a tener que buscar la manera de contrarestarla calidad técnica que tienen ellos, la movibilidad. Son jugadores que cuando tienen la posición buscan una conexión con los extremos, entonces Honduras debe evitar eso. Siendo locales saldrán con un 4-3-3, pero Honduras tiene como contrarestarlo, tiene un mediocampo que a mí en lo personal me agrada y sabemos que si les quitamos el ritmo en mediocampo podemos tener muchas posibilidades de sacar un resultado favorable y traer puntos de Canadá que es muy importante en la Eliminatoria".

Amado Guevara debutó en DIEZ-TV y analizó la convocatoria de Honduras



¿CUÁL SU MEDIOCAMPO PARA CONTRARESTAR EL PODERIO DE CANADÁ?



"Es tarea es más del profe (Fabián Coito), pero en el mediocampo de Honduras hay suficiente material para contrarestar, esta el caso de Deiby Flores, Brayan Acosta, Alex López, el mismpo "Carlitos" Pineda que es un jugador con gran técnica. Ellos, cuando tengamos la pelota deben mostrar la personalidad de manejarla y darle buena circulación. Honduras en el mediocampo está fuerte y para mí allí será la pelea".



¿QUÉ DETALLES TIENE QUE MEJORAR HONDURAS PARA EL DUELO?



"No es tanto los puntos individuales, lastimosamente no va a estar Elis, pero si hay con quien suplirlo. Mencionabamos a Andy Najar, un Solani Solano, que son jugadores muy explosivos, pero Honduras se tiene que enfocar más en el balón parado, ese es otro punto que ellos manejan muy bien. La concentración en este aspecto va a ser muy importante porque ellos le sacan mucho provecho a eso".



Y SU DEBILIDAD ¿CUÁL ES?



"Sus defensas centrales, quizás son lentos y ahí es donde debemos aprovechar la velocidad de Romelle Quioto de Choco Lozano. Creo que ese punto lo podemos aprovechar a medida que se vaya teniendo mayor control de juego, ellos pueden caer en la desesperación dejando espacios y Honduras lo puede concretar".



Fabián Coito aclara que Bryan Moya sí puede jugar ante Canadá en Toronto



¿QUÉ SERÍA UN RESULTADO POSITIVO PARA HONDURAS EN TORONTO?



"El no perder es positivo, lógicamente ganar para nosotros sería espectacular, de visita contra un rival directo sacar tres puntos sería bueno, pero no perder para Honduras sería algo muy favorable".