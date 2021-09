Jorge Salomón habla de la falta de respeto de Canadá, la boletería ante EEUU y confirma el futuro de Fabián Coito en la H

Honduras arranca este jueves su aventura en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 contra la selección de Canadá de visitante en el estadio BMO Field.

¿Cuántos puntos crees que sacará Honduras en la primeras tres fechas de la octagonal de Concacaf?



El presidente de la Federación hondureña de fútbol, Jorge Salomón, habló previo al cotejo y confirmó que Fabián Coito "fue contratado para todo el proceso eliminatorio" y que el resultado de estos tres partidos no condiciona su puesto en el banquillo.



También comentó sobre la falta de respeto que tuvo Canadá con el drone en el penúltimo entrenamiento de la Selección de Honduras en Toronto.





TODO LO QUE DIJO:



¿Qué expectativas se tienen de cara a los tres partidos de la Fecha FIFA de septiembre?



"Las expectativas es que vamos a tener buenos partidos en el inicio de esta octagonal, nos toca iniciar de visita y pues tenemos toda la fe y la confianza de que todo va a salir bien. Vamos por los tres puntos esta noche, sé que el cuerpo técnico y jugadores darán su máximo".



¿Cómo va el tema de la boletería para el juego contra Estados Unidos?



"Se ha vendido bastante le pedimos a la afición que se acerque a comprar sus boletos, ya se están acabando. Ya está vendido arriba del 60%, ya quedan pocas entradas, así que le pedímos a todos que se acerquen para obtener el suyo. Ocupamos el calor del público en el estadio para el partido contra Estados Unidos".



¿Cómo está el grupo antes del inicio de la Eliminatoria?



"Hay un gran grupo, un trabajo que viene de dos años de proceso, existe un gran entendimiento con el grupo de jugadores con el cuerpo técnico, está con el compromiso de llevar a Honduras a Qatar, están dando el 100% y se nota en el trabajo que hay. Tienen mucha confianza entre ellos y en ese aspecto estamos bien".



Jorge Salomón envió un claro mensaje a la afición hondureña en cuanto a los gritos homofóbicos, pidió que se tuviera respeto a los rivales cuando visiten el estadio Olímpico.





"A la afición le pedimos que se eviten esos cantos homofóbicos, creo que tenemos suficientes cosas que gritar a favor de la selección sin recurrir a eso. No ocupamos insultar al rival para poder apoyar a Honduras y evitemos ser castigados".



En octubre hay dos partidos de local en la Eliminatoria ¿Cómo se está manejando desde ya el tema de la boletería?



"Creo que para esos dos partidos habría promociones y descuentos. Después de que salgamos de estos dos partidos ya tendremos estructurado esto y recordarle a la afición que se acerque a comprar su boletería con tiempo".



¿Cuánto está gastando la selección en la Fecha FIFA de septiembre y cuánto piensa recaudar contra Estados Unidos?



"Si se vende la taquilla total más o menos anda en 9 millones de lempiras y el gasto de estos partidos (Canadá-El Salvador) andará arriba de eso, pero bueno, todo está hecho y cuando se termine esta fase daremos una conferencia de prensa liquidando los ingresos y egresos de este evento. Nos está costando mucho dinero estos tres partidos, pero lo más importante es estar en el Mundial".



En cuanto a los resultados de las pruebas PCR que le practicaron a los jugadores de la selección de Honduras antes del partido ante Canadá, aseguró que todos salieron negativos.



"Sí, ya tenemos todos los resultados, todo mundo negativo. Todos están bien, este tema ha sido bien manejado en esta primera etapa en Canadá. Así que no tenemos ningún problema para el partido".



El itinerario de la selección tras el duelo en Canadá



"La selección viaja el viernes temprano de Toronto a Washington y luego a El Salvador después del mediodía. Honduras estará en ese país, viernes, sábado y domingo. Después del partido viajamos a suelo catracho tipo 10 de la noche al aeropuerto de San Pedro Sula".



¿Cómo se manejará el toque de queda vigente para el partido contra Estados Unidos?



"Hablamos con las autoridades de Sinager y ese día (8 de septiembre) se suspenderá el toque de queda para que la gente pueda trasladarse a su casa sin ningún problema. Tendremos esa flexibilidad para ese partido y que la gente se pueda trasladar a su casa de manera tranquila".



¿Cómo se tomó el tema del drone?



"Lastimosamente hemos tenido esas actitudes por parte de Canadá, nosotros desde el principio de junio pedimos las notas de salud para hacer el trámite de visa y las mandaron cinco días antes, eso nos complicó el tema de visado. Creo que la federación canadiense no se ha comportado a la altura, cuando ellos vayan a Honduras haremos todas las cosas bien y que el fútbol se gana en la cancha. Esto del drone también es una falta de respeto al trabajo profesional que hace la selección. Que si consiguieron información, esto no lo sé, pero es una falta de respeto. Nosotros en Honduras vamos a respetar a todas las selecciones que lleguen".



Jorge Salomón confirmó en el cierre de la conferencia de prensa de este jueves que Fabián Coito será el entrenador de Honduras hasta que finalice la Eliminatoria.



"Lo contratamos para todo el proceso eliminatorio, así que estamos con él hasta el final. La verdad es que tenemos una gran confianza en el trabajo que ha hecho. Tengan tranquilidad, paz, que tenemos una gran selección que va entregar todo", cerró.