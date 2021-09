Confirmado: Alex López es baja de Honduras para enfrentar a El Salvador y EEUU en las Eliminatorias

Lo que se temía al final es una dura realidad. El mediocampista de la Liga Deportiva Alajuelense no podrá formar parte de los choques de la segunda y tercera jornada de las eliminatorias.

Alex López se lesionó el pasado jueves en el duelo donde la H empató 1-1 ante Canadá; el mediocampista convirtió un penal e inmediatamente tuvo que dejar el terreno de las lesiones al sufrir una contractura muscular.



"Lastimosamente hemos tenido una lesión que nos apartará de las canchas un par de semanas. Ahora nos toca pensar en la recuperación para volver de la mejor manera en la próxima fecha FIFA", indicó López en el programa Cinco Deportivo.





El mediocampista no pudo ocultar su tristeza por perderse los juegos de este domingo y del próximo miércoles 8 de septiembre.



"La verdad es que he estado cabizbajo, no tenía en mente comenzar la eliminatoria de esta manera.



Tenemos un excelente grupo y su servidor quería terminar los primeros tres partidos de la mejor manera, ahora tocará apoyarlos y con el ánimo que se le puedan dar las cosas hoy ante El Salvador y ante EUA", puntualizó.

López recordó como fue su lesión ante Canadá: "Desde el minuto 15 se me hizo una contractura en el posterior derecho, se lo comuniqué al cuerpo técnico que iba a estar hasta donde pudiera, tras el lanzamiento del penal sentí el impacto y me entró esa tristeza que no quería salir del juego, sabía que no iba a poder seguir en los próximos juegos".



Por último, el volante señaló que confía en que sus compañeros sacarán este día un resultado positivo en el Cuscatlán.

"La cancha estará un poco pesada pero esa no será excusa para nosotros. Siempre que venimos a El Salvador se puede decir que nos vamos alegres porque sacamos un buen resultado, venimos por los tres puntos y esperamos llevarle la alegría al pueblo hondureño", finalizó.