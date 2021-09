Amado Guevara y su dura crítica contra Coito por su 11 titular: "Nunca miré tantos cambios de un partido a otro"

La Selección Nacional de Honduras igualoó 0-0 ante El Salvador en la segunda jornada de la octagonal final de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 y a muchos no les ha gustado el marcador, uno de ellos es Amado Guevara.

En su análisis del juego en DIEZ, el exjugador hondureño hizo una fuerte crítica por la alineación que utilizó Fabián Coito, donde en total fueron nueve cambios en relación al 11 que estuvo ante Canadá.

Ver: Los memes del empate de Honduras ante El Salvador

"Como jugador la verdad que nunca lo viví, tantos cambios de un partido para otro, pero hoy el profesor tomó su decisión, parece que va a ser su línea la de estar rotando jugadores, cambiando sistema, a diferencia con el partido de Canadá, comenzó con un 4-4-2, cambió el sistema y la forma de jugar, si bien es cierto, medio controlamos a El Salvador, pero a la hora de hacer la presión se intentaba, pero era una presión pasiva y eso El Salvador, con su nueva forma de jugar, no tenía problemas para salir", comienza Amado Guevara en su análisis.

"El Salvador respetó a Honduras, pero la Selección Nacional no reaccionó a ese respeto, siento que a nosotros nos faltó ese deseo, esa convicción de ganar el juego, al final se apretó un poquito y se pudo ganar. Honduras si hubiese sido un poco más atrevido quizás nosotros estuviéramos hablando de otro resultado, un punto no es malo, pero siempre y cuando los hagas valer con tu localía", subrayó Guevara.

Amado insistió en que nunca había visto a un entrenador hacer tanto cambio en un 11 titular de un juego a otro. También destacó que ante Estados Unidos será un compromiso muy duro.

Además: Lo que dice la prensa de El Salvador sobre el empate ante Honduras

"Ya sabemos todo el poderío que tienen ellos (Estados Unidos), se nos viene un partido complicado, pero volviendo al tema de hoy, queda esa sensación... Mucho dicen que Honduras suma un punto de visita, pero yo siento más que perdimos dos puntos de visita, creo que pudimos haber sacado los tres puntos, en El Salvador había que ganar por tradición, por estadísticas, etc, con todo el respeto a nuestros hermanos salvadoreños. ¿Qué se viene ahora? No sabemos porque el profe con sus variantes de jugadores, de sistema, ahora no sabemos qué partido va a plantear él y su cuerpo técnico", expresó Amado Guevara, excapitán de la Selección de Honduras.

Te puede interesar: Lo que no se vio en TV del Honduras-El Salvador

"A mi experiencia no es bueno eso de las rotaciones, no tiene un equipo base, ¿será que no tiene un equipo base? ¿Que él trabaja así? Pues eso es respetable, al final él decide, los resultados van a decir si era lo correcto o no, pero si me preguntas a mí, por lo vivido, por la experiencia y en mi corta carrera que tengo como entrenador, nunca miré tantos cambios de un partido a otro, yo nunca lo había visto. Los nueve cambios al final nos afecta".