¿Pesarán las bajas? Amado Guevara asegura que EEUU llega golpeado para el duelo contra Honduras   

Estados Unidos llega con cuatro bajas para enfrentar a Honduras, la escuadra norteamericana no contará con Zack Steffen, Sergiño Dest, Weston McKennie y Gio Reina para la tercera jornada de la Eliminatoria de Concacaf.

El momento en el que McKennie rompió el protocolo Covid-19 de EEUU



Amado Guevara, en la voz del experto en DIEZ, analizó esa situación y cómo puede beneficiar a la escuadra catracha en el cotejo. También alerta que los jugadores de la "H" no se deben confiar ante las ausencias.



"El Lobo" confía en que Honduras puede sacar los tres puntos el miércoles y obtener su primera victoria de la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022.





Estados Unidos visita el Olímpico



"Es uno de los equipos favoritos, campeón de todo en este verano se ha complicado, se ha metido en una situación bastante delicada y este miércoles y este miércoles con bajas de peso".



¿Llega golpeado EEUU al partido con respecto a las cuatro bajas?



"Creo que las cuatro bajas que sufre el equipo norteamericano sí son de peso. Vendrá un equipo con bastantes dificultades, porque una baja ya te cambia los planes, no digamos cuatro. Estamos hablando del arquero (Zack Steffen) de Sergiño Dest, una de las figuras, lo de McKennie y Gio Reina, que para mí en lo personal es un jugador que me encanta, es muy inteligente y con una técnica espectacular. Sabemos lo que él aporta ofensivamente yo si pienso que EEUU si va a llegar tocado. Agreguémosle los resultados, aunque no crean se habla mucho de eso, hay preocupación, dos salidas; dos empates. No estaba en el presupuesto de ellos estar así, querían estar con México con seis puntos y llegar a Honduras en otra situación. Para nosotros son aspectos a favor que tenemos que aprovechar".

La reacción de Pavón cuando Stoichkov le dice si Honduras tiene un jugador que le haga marca personal a Pulisic



La falta de experiencia en Eliminatoria



"Es una generación dorada la de Estados Unidos, pero no tienen la madurez y el roce que se necesita en una eliminatoria, se están estrenando, eso al final pesa, canchas diferentes, los ambientes en los estadios y todos esos cambios ellos lo van a sentir. Las últimas dos competiciones de Concacaf las jugaron en la comodidad de su casa. Cuando les toca venir a estas aguas las cosas cambian y todo eso influye".



Honduras y la planificación



"Honduras, después de las declaraciones del profe Coito en El Salvador todavía tenemos ese punto a favor, porque dice que dentro de la planificación, él dejó descansar a los titulares pensando en este miércoles. El escenario para mí es prometedor y vamos a encarar ese juego sabiendo que podemos ganar".



¿Cambiará la forma de jugar Estados Unidos ante las bajas?



"Quizá la forma y el estilo no lo cambie, pero cuando no tenes esta clase de jugadores el rendimiento te va a cambiar, bueno, nosotros lo vivimos el partido pasado, cuando no tenes dos o tres figuras que son los que mueven se nota. Definitivamente el fútbol de Estados Unidos va a cambiar. Ellos vienen con la presión de no haber ganado, todos esos puntos pueden jugar a nuestro favor. Ellos hablan de todo, cancha, llegada y ambiente. Honduras tiene todo el material para salir adelante".





La factura de Estados Unidos



"Lo que ha hecho el entrenador de Estados Unidos en esta preparación, es tener dos selecciones, la local, que eran los de la MLS y la europea, cuando había partidos en Europa jugaban las figuras de allá y cuando eran acá los de la MLS. Hoy, eso les está pasando factura, porque los que más se acercan a la realidad de nosotros son los de la MLS y están lejos por todos los factores. Otra cosa si pocas veces los pusiste a jugar juntos (MLS y legionarios) es difícil que entiendan la idea".



A no relajarse ante EEUU



"Los temas de lesiones se trata de manejar sin preocupación, porque si es cierto que EEUU no trae esas figuras, pero no te tienes que enfocar en eso, sino que en el trabajo. Independiente el nombre, el jugador hondureño no debe de pensar porque no vienen las figuras vamos a estar caminando. Siempre tienen que estar concentrados en lo que tienen que hacer y ellos lo saben".