Periodista tico le pregunta a Luis Suárez por el "juego brusco" de Honduras y le da una lección

Luis Fernando Suárez compareció en conferencia de prensa virtual previo a volar hacie Honduras, donde comenzará la triple fecha de octubre enfrentando a la escuadra que dirige su colega Fabián Coito.

De forma cortante con la prensa tica, que lo ha criticado hasta la saciedad, el entrenador del combinado costarricense respondió de forma serena y con semblante serio, todas las interrogantes.

El ex mundialista con Ecuador en 2006 y Honduras en 2014, busca su tercer Mundial pero ahora con la nación de Costa Rica, a pesar de la lluvia de reproches y los problemas que rodean el entorno de La Sele.

El estratega colombiano fue preguntado por el "juego brusco" de Honduras y dio una lección, también dice que no es ninguna ventaja que Romell Quioto y Antony Lozano no estén con la "H" para este compromiso.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

Los obstáculos extradeportivos en La Sele: "Eso no es de visualizarlos, sino de solucionarlos, lo más importantes es ser conscientes que van a haber algunos jugadores que uno no llame, otros van a estar lesionados, otros suspendidos, o con las circunstancias especiales que se están dando ahora, lo que tiene que hacer uno es buscar soluciones, esa situación se dio porque teníamos entre algodones a Francisco Calvo y a Óscar Duarte, necesidad de llamar algunos defensas centrales, y creo que por esa razón no llamamos a otra persona porque hay cinco y es un buen número".





Definido el 11 titular: "Hemos trabajado mucho en la idea del equipo y básicamente de ese 11 inicial, está totalmente definido, lo que se ha hecho de trabajo durante estos cuatro días es pensando en cómo armar el equipo pensando en enfrentar a un duro rival como es Honduras".



La nueva generación de Honduras: "Creo que ha habido trabajo constante y eso es bueno, lo que más se ha dado en Centroamérica es que ha habido progreso grandes en el fútbol, el caso de Honduras, de Panamá, las islas de Concacaf han progresado, Honduras creo que ha tenido esa situación de gusto de haber clasificado y de alguna manera de buscarlo y hacerlo, en las Olimpiadas son constantes y protagonistas, eso denota que hay un buen trabajo desde las bases".



¿Se ha trabajado en la definición?: "Esa es una de las situaciones a mejorar, esa ha sido la constante de nosotros, hemos tenido problemas en la definición, hemos trabajado y la hemos mejorado y vamos a buscar la mejor manera de conseguirlo".



¿De no puntuar su puesto estará en riesgo?: "Somos conscientes de las necesidades que tenemos, es lógico, siempre estamos pensando en obtener la mayor cantidad de puntos, yo no puedo hablar sobre situaciones pesimistas, sino optimistas, el trabajo que estamos haciendo es que en cada partido se ganen los tres puntos, no estoy pensando en otra situación, cuando uno trabaja en esto, siempre busca hacerlo para ganar".



Valoración de su Honduras y la de Coito: "Creo que no hay puntos de comparación ya, me parece que hay situaciones después de siete u ocho años de cuando yo estuve allá, donde también había una transición de jugadores, no hay puntos de comparación, cada cual tiene su forma de jugar, me gusta lo que hace él, es una persona que a nivel juvenil con Uruguay hizo cosas muy interesantes, eso lo llevó a Honduras, tiene a un asistente Miguel Falero que conoce mucho el fútbol de Honduras, dentro de todo esa escuela uruguaya trabaja muy bien en lo táctico, durante han estado ahí y lo que han mostrado ha sido bastante interesante".





Joel Campbell estará expuesto a un juego brusco de Honduras: "El fútbol que se juegue con lealtal, aunque se juegue fuerte, me parece que hay que aceptarlo, y todos saben que esa situación se va a dar, es que este no es un juego para niños, pues, empieza con los niños pero ya cuando se habla del fútbol profesional lógicamente hay una exigencia en muchos sentidos; en la parte mental, física, emocional, me parece que uno debe estar preparado en todos esos sentidos. Campbell ha estado en miles de batallas enfrentando a gente que es muy fuerte y ha salido adelante, hay que ser conocedor".



¿Mantiene la ilusión de estar al frente de Costa Rica?: "Estoy acá trabajando para una Federación que me contrató, estoy siendo reponsable y serio posible, no cambia absolutamente nada mi pensamiento cuando vine acá hace tres meses o cuando estoy ahora respondiéndole esta pregunta".



¿Por qué no hará reconocimiento de cancha?: "Por lo general uno cuando va a esas práctias de reconocimiento tiene muchas limitantes, uno no puede hacer lo que quiere en la parte táctica, un entrenamiento que busque de alguna manera ser importante para lo que se quiere el día siguiente. A veces solamente te dejan tocar la grama, a veces tenes un montón de problemas para entrenar porque tenes que entrenar con diferentes zapatos, en fin, hay muchas más cosas negativas que positivas, por eso pienso que el conocer la cancha no es tan importante".



¿Lo expone como técnico la renuncia de Pipo González?: "Nosotros siempre estamos expuestos, los jugadores, los entrenadores, los directivos, me parece que él en ese sentido no tiene la intención de hacerlo, pero esa situación de exposición que estamos metidos los que estamos en el fútbol profesional y sobre todo si somos seleccionados tenemos que saber resolver esa situación, esto es de buscarle solución y no de ponerse a llorar, sino buscar de alguna manera que hayan posibilidades mejores al que determinado momento uno creyó que iba e estar, hoy no está él y estará otra persona que lo reemplace".



¿Qué debe mejorar Costa Rica para el juego ante Honduras?: "Todos los partidos son diferentes, se juegan con una estrategia diferente, no es lo mismo Panamá que Honduras o México que Canadá, lo que tenemos que mejorar, y soy reitirativo en eso y algo que no tuvimos mucho fue ataque, tenemos que mejorar ahí y esa es la idea".



Si se sacan los tres puntos ante Honduras puede ser el despegue de la selección: "Yo espero que los jugadores no piensen que con un solo partido van a solucionar la situación de presión y que no la van a tener nunca, cuando uno es seleccionado va a tener presión siempre, va a haber un "pero" por alguna circunstancia va haber un "por qué se llamó" o "por qué fallaste acá" y en ese sentido debe ser lo suficientemente responsable para asumir esos riesgos que tiene por ser llamado a una selección. Este partdo puede ser algo interesante para ellos por la confianza, pero nunca bajar la guardia, ser consciente que la presión y el pesimismo y la tensión que vive un país por su selección es muy grande, cuando uno tiene jugadores que pueden enfrentar eso sabe que va por buen camino".



¿Siente ventaja que Honduras no tenga al Choco Lozano y Romell Quioto?: "No hay ninguna ventaja porque tiene gente con quienes reemplazarlos, son muy buenos jugadores los que usted menciona pero de ninguna manera es un factor que nos puede distraer, absolutamente, tenemos que enfrentar a una Honduras fuerte, rápido, que sabe hacer las cosas, que sabe defender su cancha, distracciones espero que no tengamos en ese sentido porque falta un jugador u otro".