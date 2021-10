Héctor Vargas atiza contra Fabián Coito por sus malos resultados: "Lo mejor que ha hecho es pasar vacaciones en plena pandemia"

Volvió a hablar y en esta ocasión afiló la daga para hablar de la actualidad de la selección Nacional de Honduras, Héctor Vargas no se guardó nada y se destapó contra Fabián Coito.

Un ejemplo para todos los futbolistas: Keylor Navas se fotografió con hondureños, siempre amable y con una sonrisa



Para el ex entrenador de Marathón, el uruguayo es el principal culpable del momento que vive la 'H' en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 donde se ubica sexta en la clasificación con tres puntos luego de un trío de empates y una derrota.



La inexperiencia de Coito en las selecciones mayores le está pesando, según Vargas y también se atrevió a postular a Diego Vázquez para el cargo si al final deciden despedir al actual entrenador de la Bicolor.



¿Cómo mira el México vs Honduras en el Azteca?



"Duro, con un equipo necesitado de ganar, es muy difícil que se saque un resultado a pesar del deseo que uno tiene. Uno ve lo que ha hecho México y Honduras y me da la impresión de que si nos venimos con un par de goles será barato. Jugaremos contra la selección más poderosa del área", comenzó diciendo en una entrevista para Fútbol y Pasión programa deportivo.





¿Le afecta a Honduras que Canadá haya empatado con México?



"Claro, Canadá ya recuperó los dos puntos que perdió con Honduras tras empatarle a México y Estados Unidos de visita. La Bicolor va a sufrir mucho".



¿Qué no se ha hecho bien desde afuera para que estemos tan complicados?



"Para mí la inexperiencia del técnico, en los cambios contra Estados Unidos cuando va ganando, en los nueve que cambió con El Salvador y después sale con el discurso que EEUU tiene muchos jugadores en la Champions League, entonces su discurso no lo tengo claro porque si vos vas a cuidar jugadores contra El Salvador y después vas a decir que Estados Unidos tiene muchos jugadores en Europa, entonces gánale a El Salvador. Así que ese discurso lo veo muy confundido y eso es por la inexperiencia. Fue un técnico juvenil que habrá sido muy bueno en Uruguay, pero aquí le está quedando grande el saco".



¿Está mal la apuesta de Fabián Coito?



"Son tres años, ya no es una apuesta es un respaldo como pasó con Jorge Luis Pinto que no te va a dejar mucho, porque no sabe dónde va. El pasado entrenador también se perdió, no sé qué le pasó, pero no clasificó a la Copa América ni de quinto, fue Haití y luego no va al Mundial".

¿Es la pareja de Romell Quioto? El futbolista revela su verdadera relación con hermosa joven hondureña



Para Héctor Vargas, Fabián Coito es el principal responsable de que la selección esté en el puesto que está en la tabla de posiciones de la Eliminatoria.



"Sí, porque tiene a Falero y todo su cuerpo técnico. Después en la pandemia que estuvo de vacaciones y no trabajó me parece que es el momento de sentar cabeza y poner gente que trabaje en serio en la selección, no queda de otra".



La Fenafuth se ha pronunciado en varias ocasiones y ha ratificado a Fabián Coito como el entrenador que finalizará las Eliminatorias con la selección de Honduras.



"Si quieren seguirse equivocando que sigan, normalmente se forman jugadores en la sub-20, ahora en la selección mayor. Si era para formarlo mejor le hubieran dado el sueldo a Nerlin Membreño o Raúl Cáceres. Se le paga por ser un técnico formado, pero para formar técnicos es algo que te causa risa".



Y agregó: "Vos elegís un técnico para que te dé resultados, porque se fue Luis Suárez que te dio cosas, también lo hizo Reinaldo Rueda que te dejó cosas y los últimos dos no han sido acertados y no han dejado nada. Si quieren apostar a formar técnicos no me parece la conducta que se deba tener para el salario que tiene".





Para Héctor Vargas otros jugadores deberían formar parte de la delegación de Honduras para estos partidos de la Eliminatoria y se atrevió a dar los nombres.



"Coito es el culpable, Rubilio Castillo para este partido hubiese sido importante, está haciendo goles en Bolivia, el caso de Brayan Róchez le hubiese aportado mucho, el mismo Bengtson, quien ya ganó en el Azteca, pero bueno llamó a Enrique Facussé que juega en la tercera división de EEUU, realmente que está desconcertado, no conozco el concepto que maneja él".





¿Qué porcentaje le da a Honduras de clasificar al Mundial?



"Yo le doy el 10% que es lo que fútbol te da de suerte, el 90% es otra cosa que esta selección no la tiene, trabajo, y no lo hay. No veo inteligencia emocional, capacidad de formar grupo, de tomar decisiones, la verdad es que yo no lo entiendo porque si vos haces tres cambios ganando un partido y te meten cuatro, estás faltando a la toma de decisiones, porque no era el momento para hacer eso".



¿Qué cambios haría con el plantel que está contra México?



"No sé a quién pondría, tenes que jugar rápido al contragolpe, Elis de punta, por ejemplo, pero habría que ver con que lo complementas. Con el rendimiento de Kervin Arriaga y Deybi Flores podés darte el lujo de poner a cualquiera porque son dos recuperadores muy buenos".



¿Qué cosas buenas se pueden destacar de Fabián Coito?



"Las vacaciones en plena pandemia, porque fue lo mejor que le pasó, cuando nadie en el país cobraba solo él cobró, no tuvo rebaja, lo mejor que pasó porque siempre tuvo salario. Es la realidad esto, por eso yo digo no me van a llamar nunca a la selección, pero siempre voy a tratar de decir lo que siento. No rescato nada, o dime algo tú que veas que hizo, como debutar a un jugador y respaldarlo, ninguno. No encuentro nada. Yo dije que Jonathan Rubio no era para la Eliminatoria, cuando ya se da cuenta de la realidad ya tenes el agua al cuello".



¿Quién sería su candidato para sustituir a Coito si lo despiden?



"Para mí Diego Vázquez, es el indicado. "Otros apuestan por Troglio". Pedro conoce menos que Diego este fútbol y si hay alguien que tiene suerte es Diego, cuando vos miras que se está muriendo alguien le salva, entonces Diego. Si sacan a Coito le tienen que dar la canche a Vázquez porque tiene cinco campeonatos, es el técnico más ganador que tiene el país".





¿Y por qué no Héctor Vargas?



"No, yo soy mala palabra ¿Y si lo llaman? No, yo me descarto porque yo no voy a dejar que nadie me imponga nada, por eso yo soy mala palabra para ellos. Claro que imponen como va a jugar un muchacho que juega en la tercera de EEUU (Facussé) ¿por qué Licona?, si Denovan Torres anda en un gran nivel, entonces te están imponiendo jugadores, por eso mejor no".