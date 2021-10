Honduras está obligada a sumar más de 20 puntos para clasificar al Mundial de Qatar 2022

En cinco jornadas del octagonal de Concacaf, la Selección de Honduras solo ha sumado tres unidades y el camino al Mundial de Qatar 2022 se puso cuesta arriba.

El equipo catracho enfrentará este miércoles a Jamaica (6:00pm) y el técnico Fabián Coito sabe que está obligado a ganar. El uruguayo quemaría así su último cartucho en el banquillo de la "H".

La afición volvió a solicitar la salida del estratega charrúa y ya se barajan nombres como los argentinos Diego Vázquez, Pedro Troglio o Héctor Vargas.

La primera clave; no fallar en casa

Contando el juego ante los "Reggae Boyz", la Bicolor tiene por delante cinco partidos en casa y está obligado a ganarlos.

Ver Simulador DIEZ del octagonal final de Concacaf

Después del duelo ante los caribeño, en noviembre recibirá a Panamá. Luego en enero del 2022 disputará dos partidos más en el Olímpico; contra Canadá y El Salvador.

En la triple fecha final en el mes de marzo, en la penúltima fecha enfrentará en casa a un México que podría llegar ya clasificado, pero la obligación será la misma; imponerse.

Ganando los cinco duelos en su feudo, la Bicolor sumaría 15 puntos más y con los 3 que ya tiene ahora, llegaría a 18 unidades, por lo que una victoria fuera sería la clave.

Honduras visitará a Costa Rica (16 de noviembre), Estados Unidos (1 de febrero de 2022), Panamá (23 de marzo) y cerrará con Jamaica (29 de marzo).

Un triunfo en suelo tico, panameño o jamaiquino podrían brindarle ese tercer boleto al Mundial de Qatar 2022. El número mágico para la Selección de Honduras podrían ser 21 puntos o más.

Hay 27 puntos en disputa en lo que resta del octagonal y Honduras está obligado a sumar 18 unidades. Eso significa que deberá ganar el 66% de lo que le resta.

Los puntos que necesitó para clasificar a Sudáfrica y Brasil

Esta eliminatoria es diferente a las anteriores porque se juega un octagonal. Cada selección disputa cuatro partidos más que en las hexagonales.

Tajantes: así reaccionan los periodistas luego de la dolorosa derrota de Honduras en el Azteca

Para clasificar a Sudáfrica 2010, el entonces combinado catracho dirigido por Reinaldo Rueda sumó 16 puntos y por diferencia de goles mandó a Costa Rica al repechaje.

Luis Fernando Suárez, ahora técnico de Costa Rica, puso a Honduras en Brasil 2014 luego de sumar 15 puntos en el hexagonal final.

Para Rusia 2018, la Bicolor terminó cuarto de la tabla con 13 puntos y disputó la repesca contra Australia. Al final no consiguió el objetivo.

Los 9 partidos que le restan a Honduras

Honduras vs. Jamaica (13 de octubre)

Honduras vs. Panamá (12 de noviembre)

Costa Rica vs. Honduras (16 de noviembre)

Honduras vs. Canadá (26 de enero)

Honduras vs. El Salvador (29 de enero)

Estados Unidos vs. Honduras (1 de febrero)

Panamá vs. Honduras (23 de marzo)

Honduras vs. México (26 de marzo)

Jamaica vs. Honduras (29 de marzo)

La Tabla de Posiciones del Octagonal