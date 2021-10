Hernán "Bolillo" Gómez regresa para asumir el mando de Honduras y adelanta que hará microciclos

Luego de solventar algunas situaciones personales, el técnico colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez arribó este jueves a Tegucigalpa acompañado de su cuerpo técnico para asumir de una vez el mando de la Selección de Honduras.

Gómez fue presentado el miércoles 20 de octubre como nuevo técnico de la Bicolor, en sustitución del uruguayo Fabián Coito. Tras ello, el timonel regresó a su país para solventar asuntos personales y desde allá ha observado videos para ampliar sus conocimientos del futbolista catracho.

"Hemos visto videos de jugadores, obviamente el tiempo siempre quedará faltando, pero ya hay una base que hay que trabajarla y ver qué hacemos con los jugadores que podamos convocar", dijo a su arribo.

Fue consultado sobre los goles que marcaron los legionarios Denil Maldonado, Alberth Elis, Alex López y Antony "Choco Lozano.

"Voy a tener contacto más tranquilo con ellos, como lo hacen todos los técnicos de Selección. Esos goles es bueno, da alegría y esperanza", recalcó.

También le consultaron sobre el rendimiento de los jugadores tiene en la mira en mira los juegos contra Panamá y Costa Rica el 12 y 16 de noviembre, respectivamente.

"No voy a hablar ahora de rendimientos ni de cambios, vamos a seguir analizando, todavía hay un tiempo prudente. Van tener una nómina que casi todos la van a aceptar, no es complicado sacar una nómina de selecciones, solo que hay veces que tres o cuatro varían en algo".

Sobre su primera convocatoria con Honduras



Uno de los temas que hablará en estas primeras horas con la dirigencia de Fenafuth, será el tema de su primera convocatoria, pero adelanta que será una lista pequeña para comenzar un corto microciclo.

"Vengo a hablarlo ahorita con lo directivos. Tiene que ser una nómina pequeña porque no se puede interrumpir o dañar el trabajo de los clubes en época de competencia".

¿Será mañana (viernes) que dará la lista?, le repreguntaron. "Deje el afán, tranquilo, capaz si hay, pero tranquilos".

Al Bolillo le acompañaron a su arribo el preparador físico Juan Mauricio Roldán y los técnicos Edgar Carvajal, Daniel Gómez (su hijo) y Óscar Pérez, quienes conforman su equipo de trabajo.

Sobre el jugador catracho:

"Me agrada como juega el futbolista hondureño, me agrada su condición física, hay cosas muy buenas. Por eso dije en la primera entrevista, que no es un puesto para Honduras donde está. No me entra en la cabeza ese puesto.

Sobre rendimiento de Alberth Elis y Antony Lozano:

"Rendimiento de ellos es bueno y siempre han sido buenos jugadores. Lozano y Elis no es de extrañarse, son buenos jugadores de siempre, de experiencia y vamos a tratar de acomodarlos para que sigan siendo buenos en la Selección".