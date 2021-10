Julio César Dely Valdés advierte a la H del “Bolillo” Gómez: “Sería bueno dejar a Honduras fuera de la pelea”

Desde Panamá, el histórico y leyenda viviente del fútbol canalero, Julio César Dely Valdés, se acomodó en un sector de su casa para conversar virtualmente por más de 30 minutos con DIEZ de manera EXCLUSIVA, previo al duelo del próximo 12 de noviembre entre Honduras y su país, por la séptima fecha de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

De entrada, me arropa la extraña sensación de dudar si finalmente estoy hablando con Julio o su hermano Jorge, debido a que los gemelos más famosos de Panamá son como dos gotas de agua.

Un detalle anecdótico para darle paso a una charla meramente futbolera, llena de experiencias y conceptos que se desprenden de una voz autorizada en el área de Concacaf y sobre todo antes de un nuevo duelo entre catrachos y canaleros.

Dely desgranó lo que ha sucedido en esta primera parte del camino a Qatar 2022, analizó a su propia selección, de la que dice aún tiene una deuda que saldar en su rendimiento mostrado jugando como visitante. Lógicamente puso bajo su lupa a Honduras, su crisis en este proceso mundialista y a su nuevo técnico, Hernán el “Bolillo” Gómez.

Le puedo decir “Panagol”, como el título de la película que lanzaron hace algunos meses.

(Risas) Es un placer estar acá contigo para hablar de fútbol y de la eliminatoria. Al final, la película fue una manera de poder contar un poco la historia, cuando haces un documental o algo así, tienes que editar, resumir un poco, pero creo que quedó bastante bien y sobre todo el fin que era darle un mensaje a los chicos más jóvenes.

Cuénteme un poco sobre la actualidad que pasa en el mundo con el tema de la pandemia ¿Cómo lo ha tenido que vivido usted personalmente?

La verdad que me ha “pillado” en Panamá. Yo estaba en España, pero luego vine al país para agarrar la Selección en aquel partido de preparación contra Brasil, después me quedé un poco más de tiempo y dirigí nuevamente en la Copa Oro del 2019, y de luego al inicio del 2020 inició todo esto de la pandemia, acá he estado en este tiempo. Ha sido muy difícil para el mundo entero.

Parecía un camino sin final, pero ya hemos visto la luz ¿A usted qué aprendizaje le ha dejado todo este tiempo?

Una de las cosas importantes, es que las cosas materiales, te das cuenta que no sirve de nada, hemos aprendido a valorar más a la familia, estar con los tuyos, comprenderlos, amarlos. Eso es lo que me ha enseñado todo este tiempo largo que hemos tenido con la pandemia.

Hemos tenido que reinventarnos ¿Y en lo deportivo cómo lo analiza?

Por estas mismas vías muchos comenzaron a reinventarse todo. A entrenar a través de plataformas digitales, ver fútbol sin público en el mundo fue impactante. Gracias a Dios estamos viendo la luz, la afición ha regresado a los estadios en casi su máxima capacidad.

Hablando de torneos oficiales que han regresado.

Ya hemos recorrido casi la mitad de la eliminatoria mundialista hacia Qatar ¿Cómo valora lo que está pasando en este camino a la Copa del Mundo en la Concacaf?

Bueno, más o menos se está dando un poco de lo que se esperaba sobre los equipos que iban a estar arriba. Digo más o menos, porque también es sorprendente ver, futbolísticamente hablando, el rendimiento que ha tenido Costa Rica y Honduras, que se encuentra en la última plaza, y que son equipos que suelen pelear de mitad de tabla para arriba en la clasificación, pero insisto en la parte alta se está dando lo que antes de iniciar se creía.

Habla de sorpresas ¿Le sorprende ver a su Panamá peleando arriba?

No, en lo absoluto. Por eso he dicho que están arriba los que se podían esperar. Como digo, si sorprende lo de Costa Rica y Honduras.

Este proceso de Thomas Christiansen en Panamá ¿cómo lo valora desde su ángulo como ex técnico y siendo uno de los históricos futbolistas de su país?

Teniendo en cuenta todas las dificultades que ha tenido, en el inicio sobre todo por temas de pandemia, porque no teníamos a los jugadores del ámbito local con la disponibilidad que normalmente se tienen, bastante bien en cuanto a resultados y juego. La Selección está en una posición que si se mantiene ahí seguirá peleando hasta el último partido por tener opciones de clasificar al Mundial.

¿Futbolísticamente le gusta esta selección de Panamá?

Tenemos que analizarlo bien. Panamá se está haciendo fuerte en el Rommel Fernández y sin embargo todavía no ha terminado de cuajar buenos partidos, a excepción el de Jamaica, fuera de casa, los partidos que hemos jugado ante El Salvador y Canadá, no hemos mantenido el nivel que hemos presentado en los otros juegos. Queda esa deuda pendiente de que Panamá recupere el rendimiento que ha mostrado en casa, fuera de ella.

Próximo rival: Honduras el 12 de noviembre en el Olímpico ¿Panamá llega como favorita?

Solemos siempre decir que el rendimiento que están teniendo los equipos en la actualidad es el que debemos más o menos tomar como referencia para decir que equipo llega mejor y creo que Panamá llega mejor que Honduras, más allá de que el último partido nuestro fuera de casa contra Canadá no fue bueno, hago una comparación de ambas selecciones y Panamá llega mucho mejor. Considero que Panamá es favorita para este partido. Además, si consideramos los últimos juegos eliminatorios en Honduras, nos ha ido bastante bien.

Hablando de las generaciones de futbolistas ¿Cómo valora a ambas selecciones?

Creo que Panamá tiene jugadores en la plantilla más rodados, que tienen más partidos, incluso hay muchos de ellos que fueron al Mundial, no así la plantilla que tiene como Selección, Honduras. Podemos contar con una mano los jugadores hondureños mundialistas, en Panamá son bastantes, los que tienen muchos partidos en su espalda, en ese sentido tenemos más futbolistas con experiencia. Sin embargo, el nivel que mostró Honduras contra Panamá en la Copa Oro, fue muy bueno. Fue un gran partido, ambas selecciones mostraron buen rendimiento. Pero más allá de que diga que Panamá es favorita, el partido del 12 de noviembre será muy parejo.

Dely Valdés cree que Honduras será una selección muy ordenada tácticamente, pues es de las cosas que mejor trabaja Bolillo Gómez.

“Bolillo” Gómez llegó a Honduras en un momento complicado para la H ¿Cómo valora el cambio de técnico y haberlo elegido a él?

Para “Bolillo” es un panorama difícil, como él mismo ha dicho en primera conferencia de prensa cuando fue presentado, llega a tomar una Selección que está en una situación bastante compleja, último en la clasificación y luego es el poco tiempo, los seleccionadores tenemos poco tiempo para trabajar y la única forma que le llegas al jugador es trabajando. Pero tiene una experiencia importante, es una persona capacitada para motivar a sus jugadores, y eso es lo que necesita en Honduras. No obstante, será muy difícil para “Bolillo” y para Honduras este primer partido ante Panamá.

¿Será ventaja para ese partido que conozca tanto a Panamá?

Es una pequeña ventaja entre comillas que tiene “Bolillo”, de conocer a muchos de nuestros futbolistas, a la Selección, pero más allá de eso lo más importante para él es cómo recupera a su propio equipo, más que estar pendiente de la Panamá a la que se a enfrentar el 12 de noviembre.

¿Usted con qué concepto se quedó del “Bolillo” Gómez tras su paso por la Selección de Panamá?

Yo no trabajé con él de cerca, estuve en España durante su proceso, pero a pesar de la distancia seguí su trabajo, aparte tuve la oportunidad de hablar con él muchas ocasiones, es un entrenador que seguramente le dará a su equipo, mucho orden. En ese sentido, Honduras debe quedarse tranquilo porque si hay algo en lo que hace mucho hincapié el “Bolillo” es el ordenamiento táctico, que sus equipos no dan por perdido un partido hasta que termine, eso será lo que veremos en Honduras ahora.

En Panamá algún sector lo ha tildado de traidor por tomar las riendas de Honduras ¿Realmente cuál es la percepción que haya aceptado el reto con la H?

Realmente no leído ni escuchado sobre ese término, no tengo redes sociales y no me entero de algunas cosas (risas). Pero “Bolillo” es un profesional. A veces nos toca estar en un sitio y mañana en otro, eso es ley en nuestra carrera como entrenadores. Hoy estamos en Rusia y mañana en España y es así. Ahora le toca estar en Honduras y tendrá que enfrentarse a su ex selección y lo veo como una situación normal.

¿A Honduras, en la situación que está, lo descarta o le da alguna posibilidad en la eliminatoria?

Será difícil, tendrá que remar mucho, la cuesta está muy inclinada para Honduras, pero siempre tenemos que considerarla como una selección que dará pelea, que estará ahí. Mientras haya puntos por pelear no la podemos descartar, por eso han contratado a “Bolillo”, es por eso que siempre debemos tomarla en cuenta.

Panamá tiene dos opciones el 12 de noviembre ¿Hundir a Honduras o dejarla que se levante, ¿qué cree que suceda en el Olímpico?

Te soy sincero, sería bueno dejar a Honduras fuera de pelea (risas). Como panameño, digo, ya que ustedes no tienen tantas opciones, es llegar a San Pedro Sula y sacar esos tres puntos. Nosotros queremos retomar y ser candidatos para pelear por un boleto al mundial. Además, lo he dicho antes, Honduras será una selección peligrosa si se levanta. Panamá tiene que asegurarse que esa selección no se recupere, ser capaz de dar un golpe a Honduras el 12 de noviembre, es decir, sacar de la pelea a un equipo que antes de iniciar era rival directo nuestro.

En los primeros tres lugares están los del norte: Estados Unidos, México y Canadá ¿Eso cambiará?

Antes de iniciar las eliminatorias yo decía que México, Estados Unidos y Canadá eran las tres selecciones que iban a pelear las primeras tres plazas, y que Panamá, Costa Rica y Honduras un cuarto cupo, ojo, eso en el papel evidentemente. Esto por todo lo que habían venido haciendo en los últimos años, por su rendimiento y plantilla. Panamá ha tenido un crecimiento en los últimos años y está ahí peleando, puede pelear por la cuarta plaza. Todo esto que estamos viendo se va a mantener hasta la última fecha de la eliminatoria en marzo. Se van a estar peleando cuatro o cinco equipos, se tiene que meter Costa Rica y si Honduras se recupera, por ahí irá todo. Está muy equilibrado.

Usted lo vivió en carne propia rumbo al 2014, se quedó fuera del Mundial en el último suspiro.

Sí, así creíamos que sería esa eliminatoria y todo se definió hasta el final. En esta eliminatoria, por ahora México no ha convencido con su juego, pero ha sacado los resultados y seguirá así. Estados Unidos más o menos, pero la que veo en crecimiento es a Canadá. Después, Costa Rica está muy mal en todos los niveles, futbolísticos y resultados. Insisto, esto será hasta el último partido en marzo, todas las selecciones estarán peleando.

Thomas Christiansen, un entrenador hispano-danés, tiene soñando a Panamá con llevarlos a su segundo mundial.

¿Con relación a lo que vivió hace dos eliminatorias mundialistas, cómo valora la actual?

La competitividad sigue ahí, los niveles de las selecciones siguen también allí. Recordemos aquella eliminatoria hacia Brasil, México casi se queda fuera, rumbo a Rusia se quedó fuera. Ahora son candidatas otra vez, pero no se sabe qué puede pasar hasta el final de la eliminatoria. El nivel de la Concacaf en ese aspecto se ha levantado.

¿Qué recuerdo guarda usted de aquel proceso rumbo a Brasil 2014?

Cuando agarramos ese proceso del 2014, nos planteamos varios objetivos y los conseguimos, el único que no pudimos fue haber logrado el pase. Queríamos cambiar muchas cosas en el fútbol de Panamá. Fue doloroso por la manera como quedamos eliminados en aquel partido contra Estados Unidos en el 2013, pero quedé satisfecho con lo hecho. Le ganamos a todas las selecciones que enfrentamos en esa eliminatoria. Panamá quedó entre las mejores del área, pero sí, nos faltó poner la cereza al pastel.

Para finalizar, quería salir de una duda sobre una anécdota que contó el otro día en aquella eliminatoria rumbo a Brasil. Se ha hecho viral, han hablado hasta de “trampas” ¿Qué fue lo que pasó realmente?

(Risas) Son cosas que pasan en todo el mundo. Simplemente yo contaba como anécdota que en ese último partido contra Estados Unidos, antes de que marcaran el gol del empate, había entrado un aficionado hasta la mitad del campo, abrazó a Blas Pérez, justo cuando marcaron el gol, pero realmente lo conté como anécdota, y luego se han dicho tantas cosas que… (risas) me comentaron al respecto.

