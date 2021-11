Bryan Róchez desenmascara a Fabián Coito sobre su ausencia: "Nunca entendí las decisiones que tomó"

Bryan Róchez rompió el silencio. El atacante hondureño y goleador del Nacional de Portugal habló por primera vez acerca de su repetida ausencia en la selección de Honduras y aclaró la versiones que en su momento brindó Fabián Coito quien en cada convocatoria ponía una justificación diferente para no tenerlo en su lista.

Róchez reveló que para la gira en Europa ante Bielorrusia y Grecia fue llamado, pero que su equipo decidió no cederlo por el tema de Covid-19 y también aceptó que durante la Copa Oro le dijo no al DT debido a que no quiso ser 'plato de segunda mesa', pues lo pusieron como futbolista reserva cuando se presentaron casos de coronavirus, pero que durante los microciclos previos cuando él estuvo en Honduras, ni siquiera fue llamado para entrenar o tener alguna charla con el DT.

Y precisamente en en ese momento, previo a la Copa Oro, el DT aseguró que la ausencia del espigado delantero era porque había hablado con Bryan y que acordaron realizar la pretemporada completa pensando en la eliminatoria, algo que el futbolista ha desmentido, pues tampoco fue convocado en eliminatoria.

"No entendía el por qué no era convocado, yo comprendí la última convocatoria que giró (ante Costa Rica, México y Jamaica) que estaba lesionado, aunque ya estaba recuperado y ese fin de semana no jugué con Nacional por una decisión técnica, pero solo se me dijo (de Honduras) que no sería llamado por esa lesión, pero primero hubiesen preguntado cómo seguía y luego decirme 'está bien, no venís por ese problema, sabemos cómo estás', pero bueno, son decisiones que tomó, las respeté, cada quien tiene su opinión y decisiones, pero en esa (lista) pude entender mi ausencia, en las otras no creo poder entender porque he tenido un nivel bastante regular como para poder estar y con esto no estoy diciendo que quienes fueron llamado no tenían nivel, solo digo que lo merecía, pero nunca entendí las decisiones que el profe tomó", expresó sobre el tema Róchez en una amplia charla que tuvo con el periodista Eduardo Solano en Twitter.





Solano consultó a Róchez si en algún momento se le preguntó sobre su disponibilidad, pues Coito no lo tomó en cuenta para microciclos en San Pedro Sula cuando estaba de vacaciones, también para Nations League, Copa Oro y eliminatoria, pero el delantero ha sido tajante con su respuesta.

"No sé si fue por resentimiento (que no volvieron a llamarlo) hacia el club, pero me llamó para un partido ante Grecia y el equipo no me dejó ir, después de ahí hubo un cambio radical, aunque de por sí casi nunca tuve comunicación con él, cuando me escribía, le respondía, pero comunicación con él fueron como dos o tres veces y cuando fui de vacaciones pensé que sería llamado por lo menos para entrenar porque veía que futbolistas del extranjero estaban ahí en el microciclo, entonces pensé 'quizá a la próxima me llama', pero no fue así".

Y continuó: "Luego me fui a la pretemporada, venía la Copa Oro, no estaba en lista y pasó algo que nadie sabe; me escribieron y me dijeron que estaba inscrito como jugador reservado porque había jugadores con Covid y les hice saber mi decisión de que no estaba disponible porque había comenzado pretemporada y si hubiesen llamado con anticipación o hubiese aparecido en el listado oficial yo hablaría con el club para dejar de lado la pretemporada e ir con la selección, pero decidí quedarme y luego vinieron los otros partidos y nada, tampoco.

Después me lesioné en un partido de Copa, estuve cuatro partidos de baja y no me llamaron (a la selección) por la lesión, pero en la concentración me habló para preguntarme cómo estaba y fue cuando comencé a jugar iniciando en el banco, luego titular y ni aún así me volvió a llamar y hasta ahí, fue la única conversación que tuve con él. Hablaba más con el profe Ariel Bustamanete (PF) que con Fabián Coito", explicó.