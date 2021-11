Fabián Coito asegura que le hubiese gustado terminar la eliminatoria con Honduras y atiza contra la prensa deportiva

El ahora extécnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, enumeró las enseñanzas que le dejó su paso por la "H", habló su participación en las eliminatorias de Concacaf y atizó contra el periodismo deportivo catracho por las críticas recibidas.

"Realmente me vine contento por la experiencia que tuve, por lo que viví, por el respeto y la adhesión que hubo de los futbolistas, porque eso me parece que es un parámetro importante para evaluar y considerar el trabajo de un entrenador. Eso sí, me hubiera gustado terminar la Eliminatoria, porque recién ahora en noviembre la Selección de Honduras cuenta con todos los futbolistas en forma y me hubiera gustado tener esa posibilidad. No se dio y me quedo con la duda de qué hubiera pasado", dijo en entrevista al diario El País de Uruguay.

El estratega charrúa enumeró los logros deportivos que consiguió en su etapa como director técnico del onceno catracho.

"Cosas importantes. Teníamos la Sub 23 y mayores y a nivel de Sub 23 fuimos medalla de plata en los Panamericanos, jugamos la final del Preolímpico, clasificamos a los Juegos Olímpicos, debutaron unos 15 futbolistas a nivel de Eliminatorias en Selección mayor, transferimos jugadores a Europa. La Selección mayor logró la medalla de bronce en el Final Four. Hicimos una Copa de Oro muy buena hasta que el Covid-19, incluido el cuerpo técnico y mi caso, con 7 jugadores afectados lo que nos desmembró prácticamente y quedamos afuera con México".

También se refirió al arranque del octagonal de Concacaf donde terminó siendo destituido tras sumar apenas 3 puntos en seis jornadas.

"En el momento más importante unos imponderables, fractura de un futbolista muy importante, lesión en la rodilla de otro delantero, no el mejor momento de otros futbolistas importantes en la Selección no nos permitieron estar con el mayor potencial. Y Honduras es una Selección que ha dejado atrás a futbolistas de mucha experiencia, que jugaron en la Premier, en Italia, en otros países de Europa y vino el recambio natural y eso lleva su tiempo. Al no contar con esos futbolistas que eran muy importantes para apuntalar a los más jóvenes se pagó un poquito el precio, además no obtuvimos dos resultados claves. Uno fue perder con Estados Unidos, que está dentro de lo posible, pero tuvimos 60 minutos en los que íbamos ganando, la gente se entusiasmó y después nos dieron vuelta el partido. Y, también, el partido con Jamaica que realmente nos superó".

"El deseo del plantel de revertir la situación nos jugó un poco en contra porque yo descuento la adhesión, lo que quiso el futbolista, el carácter o la intención que tuvo para sacar adelante el partido y eso nos jugó una pasada en contra y Jamaica nos ganó el partido con algunos jugadores que juegan en Premier y ahí se generó toda una sensación que explotó todo con el pedido de cambio de entrenador".

Coito recordó que recibió duras críticas del periodismo catracho en su última etapa al frente de "H" y las dividió en dos etapas. La primera por lo ocurrido en la pandemia de covid-19.

"Uno en la pandemia. Yo me vengo para acá, pienso que podía aprovechar 20 o 30 días y luego volverme a Honduras, pero se cerraron las fronteras y por lo tanto no podía volver. El periodismo comenzó a decir ‘¿qué hace en su país, cobrando?’. La verdad es que quería volver, pero no podía y no estaba cobrando lo pactado porque el vínculo lo manteníamos con un sueldo muy bajo a los efectos de no romper la relación. Yo entendía la situación y estuve de acuerdo en esa decisión de la Fenafuth. Ahí debieron aclarar un poquito el tema, no se hizo y bueno después de la pandemia viene un huracán que desbasta una ciudad como San Pedro Sula, la capital económica del país, donde muchos jugadores y gente de la Selección perdieron casi todo y yo ayudé mucho a tres fundaciones, pero lo digo hoy porque ya terminó todo. Pero nunca quise difundir eso porque lo hacía de corazón. Y bueno esas cosas no se consideraron y fueron críticas muy duras.

Los resultados en el octagonal trajeron consigo cuestionamientos deportivos y Fabián Coito considera que esto le terminó afectando al jugador y a la Bicolor.

"Después vino la crítica deportiva, que cuando tiene análisis bienvenida sea, porque podemos ponernos a conversar, pero cuando viene infundada por que quieren hacer creer que hay algo contra un jugador y se observa que consideramos que no estaba en su mejor momento, fueron momentos muy difíciles. Cuando el periodismo tomó ese camino, la gente también y ahí se fue generando una sensación que en definitiva al jugador no le hizo nada bien y a la Selección tampoco".

Pese a todo lo vivido en suelo catracho, Coito no se arrepiente de haber asumido el reto, pero sí de haber hecho críticas al trabajo de formación y estructuras de ligas menores en Honduras.

"No, de ninguna manera. Muy contento. Conocí gente maravillosa, trabajé con futbolistas de los cuales me queda un recuerdo enorme y ojalá Honduras logre el objetivo que es llegar al Mundial porque hay buenos futbolistas. Me parece que puedo considerar que cometí un error que yo, intentando aprovechar la experiencia hecha acá en la Selección nacional uruguaya, hablé de ciertas cosas que pasaron en el fútbol de Honduras y que debíamos revertir. Hablé de trabajo en juveniles, formación de entrenadores, mejoras de la Liga, de la infraestructura y yo creo que se tomó como una crítica y no como un aporte. Eso quizás es un error que cometí, pero nunca lo hice con mala intención. Yo podía haberme refugiado en mi trabajo, decir que estaba todo bien y sin embargo dije hay grandes posibilidades de tener jugadores, pero hay que trabajar, hay que formar entrenadores, trabajar en la base. Eso se tomó mal", cerró.