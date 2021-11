Romell Quioto pide disculpas por esta eliminación: “No sé qué estará pagando Honduras; pero esto ya se acabó"

Honduras sigue teniendo una eliminatoria para el olvido, continúa sin ganar, está última en la tabla y los partidos se le están yendo en los últimos minutos como sucedió ante Panamá y ahora contra Costa Rica en San José, pero la realidad es que la Bicolor viene arrastrando este mal desde el proceso con Jorge Luis Pinto.

Al final de este partido ante los ticos el delantero Romell Quioto salió con frustración y no se explicaba las razones por las cuales Honduras no puede ganar y se le van de los manos.

EL CALENDARIO DE LA OCTAGONAL EN 2022

"No sé qué estará pagando esta Selección, no sé qué estará pagando Honduras. No es posible que en todos los partidos de esta eliminatoria los perdamos en los últimos minutos; no defendemos bien, no estamos atentos en los últimos minutos, los partidos no son de 90 minutos, son de 95 o 100, pero esto ya se acabó y solo queda pensar en lo que viene", dijo con bastante tristeza y confusión el atacante.

También envió un mensaje a una dolida afición hondureña que ha quedado con la ilusión de ver a la H en un mundial por segunda vez consecutiva: "Le agradezco a los aficionados que han estado allí apoyándonos. Les pedimos una disculpa porque ellos al igual que nosotros, quieren celebrar, nosotros no se las pudimos dar. En lo personal les pido disculpas”, dijo Quioto.

Ahora Honduras, con 3 puntos y en el último puesto, se alista para cerrar la eliminatoria donde restan seis partidos entre enero y marzo. El próximo juego será en San Pedro Sula ante Canadá el 27 de enero, el 30 contra El Salvador y el 2 de febrero de visita ante Estados Unidos.



Los restantes partidos son Panamá en el Romell Fernández el 24 de marzo, contra México en el Olímpico el 27 y el cierre el 30 contra Jamaica en Kingston.