Alex López explica su ausencia del microciclo de Honduras y palpita a Cuba: “En Tegucigalpa hemos encontrado un fortín”

Se viene lo más importante en la eliminatoria mundialista, nos enfrentamos en la Nations League a Cuba, ahorita lo vamos a tener el seis del próximo mes, sabemos que son dos partidos en los que no podemos fallar. Lo platicábamos con el profesor, la Selección venía muy bien, contra Costa Rica no se pudo lograr el pase a ese torneo importante. Sabemos que para estos partidos vamos a estar con todas las piezas disponibles, ahora lo que toca es mentalizarnos y saber que comienza lo más bonito.

¿Cómo se puede animar a la gente para que vuelva al estadio?

La única forma de animar a la gente es volver a esos partidos que veníamos haciendo últimamente, saber que, parece mentira, en Tegucigalpa hemos encontrado un fortín, se jugó aquí ante México, y lo hicimos con pie derecho. Que vuelvan a creer en nosotros.

¿Es ilusión o reto jugar un Mundial?

Para mí sería la graduación en esto del fútbol. Sería importante poder salir de la Selección con un Mundial, esto es lo que más desea un jugador. Esta es la oportunidad que tenemos, no solo mi persona, sino que muchos, el poder ir a disfrutar de un Mundial y saber que estará aquí cerca.

¿Qué piensa de lo que están haciendo los legionarios y del nivel de la Liga Nacional?

Es importante que sigan siendo legionarios, esto es importante para la Selección, el poder regresar a Liga Nacional, este torneo fue bueno en todos los aspectos. Olimpia venía arrasando con todos, pero, al final, demuestra que se le puede competir. Al Olimpia lo único que le importa es el primer lugar, que lo demás equipos puedan venir y le digan que no solo ellos están para campeones.

¿Se queda en Olancho FC para el Apertura 2024?

Sí tengo ofertas (extranjero), pero en este momento tengo contrato con Potros, estamos mentalizados para el otro torneo, pero esto es fútbol, y de un día para otro podemos decir que seguimos aquí, pero otro día está la posibilidad de salir al extranjero. Yo fui claro con la directiva de Potros, que sí tenía oportunidad en el extranjero, esa era la única manera que podía salir de Olancho. Ahorita estoy mentalizado en la Selección, después veremos qué depara el fútbol.

Ausencia en el primer microciclo

Yo no estaba en el país, se me comunicó cuando estaba fuera del país, hablé con el profe, me dijo de que iba a haber una convocatoria para el 21, y que me iban a tener en consideración.