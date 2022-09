Andy Najar explica la derrota de Honduras ante Argentina, su ausencia con la Bicolor y lo que significa Diego Vázquez

Andy Najar regresó a la selección de Honduras tras 11 meses ausente. El futbolista del DC United de la MLS explicó su no convocatoria en la última parte de la eliminatoria rumbo a Catar 2022.

Además, dio sus valoraciones sobre el entrenador de la Bicolor, Diego Martín Vázquez. Asimismo, explicó lo que dejó el partido ante la Argentina de Lionel Messi.

LA NO CONVOCATORIA

Najar reveló el por qué no atendió la convocatoria de Hernán, “el bolillo” Gómez, entrenador que llegó en recambio de Fabián Coito.

“Ponerme la camisa de la H siempre es un orgullo. Pero no me gusta venir a medias, siempre hay que venir al 100”, inició respondiendo el legionario en entrevista a Deportes TVC.

La parte física y mental fueron parte del “no” rotundo del ex Los Ángeles FC de la Major League Soccer.

“Cuando no me siento bien física y mentalmente no me gusta venir a la H porque hay otros jugadores a los que se les puede dar la oportunidad de hacer las cosas de la mejor manera”, arguyó.