Diego Vázquez de cara al duelo Honduras-Guatemala: “Debemos ser más protagonistas y tener más ambición”

El DT argentino confesó que la Bicolor mostrará una versión más ofensiva a la que presentó ante la albiceleste, pero no se atrevió a adelantar el 11 inicial.

“El partido del viernes ante Argentina fue de mucho desgaste a nivel físico y a nivel mental por la exigencia que presentó el rival, pero ya tuvimos unos días para recuperarnos, hoy haremos el último entrenamiento para llegar muy bien al juego de este martes”, apostilló Diego Vázquez.

Sobre los cambios que se pueden venir en comparación al juego ante los sudamericanos dijo: “Tenemos algunas ideas plasmadas y están todos bien, entonces seguramente tendremos algunos cambios, pero aún falta para el partido y como lo he dicho no me gusta dar el 11”.

Diego Vázquez dejó claro que la Bicolor buscará ser más peligroso y reveló cuál es el valor de estos amistosos.