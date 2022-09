Luis Fernando Tena, DT de Guatemala: “Estamos listos para sacarnos la espina contra Honduras”

“En historia indudablemente han sido mucho más, han ido a más mundiales y Juegos Olímpicos, pero hoy a nivel de selecciones y equipo, citando a Comunicaciones le ganó hace poco tiempo a Motagua, lo veo muy parejo”, dijo.

Hay que mencionar que Honduras no derrota a Guatemala desde 2011, un dato que no conocía Tena. “No sabía de los datos que ustedes me estaban diciendo, pero este partido es distinto. El duelo lo veo parejo y daremos espectáculo”, concluyó.