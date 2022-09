Amado Guevara habla de la pobre imagen que dejó Honduras ante Argentina y analiza el trabajo de Diego Vázquez

¿Qué opinión le deja el haber jugado con tres contenciones? Sobre cuestiones tácticas es difícil hablar porque Diego Vázquez y su cuerpo técnico analizan a los rivales. La verdad que si analizamos bien, Honduras no jugó con tres contenciones, jugamos con dos porque Castellanos se encargó de andar atrás de Messi y ahí ya solo quedábamos con dos. Lo voy a decir con todo respeto, ese fue uno de los errores más puntuales porque los mediocampistas argentinos le hicieron superioridad numérica a los nuestros.

¿Qué sensaciones le dejó el duelo entre Honduras y Argentina? Este tipo de partidos uno ya los espera, primero uno se prepara para analizar la diferencia que existe entre una y otra selección. Hay que recordar que nosotros hemos tenido una transición de jugadores y sobre todo de entrenadores porque la Federación no ha encontrado esa estabilidad que se necesita. La actualidad de Honduras es triste, por lo que está pasando, pero a su vez es alentadora, porque considero que hay jugadores que pueden sacar adelante este barco.

Amado no le hemos podido ganar a Guatemala hace muchos años, ¿nos tienen la medida? Es que ellos han mejorado mucho, tienen jugadores interesantes, hoy tienen un entrenador con mucha experiencia y conoce el área.

¿Está obligado Honduras a ser mucho más que lo que fue contra Argentina? Si, con todo respeto a mis amigos guatemaltecos, los muchachos tienen que proponer especialmente en ataque porque Guatemala no es Argentina, no tienen el poderío ni el potencial que tienen los sudamericanos.

En análisis, ¿representa mucha pobreza no haber hecho ningún tiro al marco? Claro, porque en mi opinión, la Bicolor pudo haber hecho mucho más por lo que tenemos.

¿Honduras pinta para hacer algo importante en Copa Oro?

Primero clasifiquemos, hay que ir paso a paso, mientras no se consigan los puntos para estar ahí no se puede hablar de la Copa Oro.

¿Te ha gustado lo que se ha visto con Diego Vázquez?

Sí, pero no solo en esta etapa de Diego, a mí la selección me produce mucha esperanza e ilusión. Sin embargo, aún no tenemos una línea futbolística marcada.

¿A Honduras le hace falta un 11 o una idea?

Ambas, porque al no tener un 11 fijo, ¿cómo das una idea?, pero cada momento con la selección es oro porque son pocos, hay que aprovechar cada microciclo y transmitirle la mayor información a los jugadores. A partir de ahí aterrizar una idea sobre cómo se va jugar.

¿Qué nos puede decir del cambio generacional?

Es normal que pase esto en todas partes del mundo, la selección ha tenido cambios especialmente en la zona ofensiva, hay jóvenes que vienen haciendo buenas tareas. La parte más sólida a mi parecer es el arco con Luis López y la parte de arriba con Elis, Choco y Quioto sin descartar algunos recambios.

¿Qué le hace falta a la Federación?

La toma de decisiones. Yo creo que ellos deben tomar decisiones más certeras y concretas para beneficio de las selecciones porque todas ocupan apoyo. Hay que dejar de improvisar.

¿Cuándo veremos a Amado volviendo a los banquillos?

Es que las opciones las he tenido lo que pasa que yo tengo unos proyectos familiares y tengo que ocuparme de ellos, pero primero Dios a finales de año finalizaremos y si salen buenos proyectos el otro año tal vez este dirigiendo.