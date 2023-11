Najar revela la charla íntima con Rueda en los camerinos del Azteca, aclara su futuro y dice que las lesiones son pasado

Se le consultó sobre la charla de Reinaldo Rueda después de caer en el Azteca. “Nos felicitamos uno al otro, igual el profesor Rueda nos felicitó y nos dijo que se sentía orgulloso después de haberlo dejado todo en los dos partidos ante México e igual yo felicito a mis compañeros, estuvimos muy bien y espero seguir así”.

¿Cuándo fichará por Olimpia?, “Ahorita me voy a olvidar del futbol en este fin de año, me tomaré unas vacaciones, me voy a ir con mi familia a disfrutar porque me lo merezco; en marzo viene Costa Rica y desde ayer estamos pensando en ese duelo, vamos a prepararnos de buena forma para afrontar ese partido y poder estar en Copa América”.