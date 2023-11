Bimundialista con Costa Rica revela los tres killers de Honduras: “El 6-1 ante Panamá ha sido la peor derrota de nuestra historia”

Costa Rica viene de caer dolorosamente ante Panamá, ¿se equivocó la federación costarricense en sacar a Luis Fernando Suárez del banquillo?

Lo que siento es que estamos en un momento de transición, donde el técnico nuevo, Gustavo Alfaro no ha tenido tiempo de trabajo, muy pocos entrenamientos, pero Honduras va más adelante en este proceso con el señor Rueda, ya han jugado varios partidos, por ese lado nos llevan ventaja. Nosotros estamos en un proceso de transición, donde el nuevo técnico está conociendo el ambiente que tiene y claramente Honduras nos lleva ventaja en eso.

Es un partido que para nosotros es bien duro, difícil, complicado. Si bien es cierto, es a un solo partido y podríamos tener oportunidad, pero ahora tenemos más dudas en el rendimiento de la Selección de Costa Rica en un partido de estos.

¿El 6-1 ante Panamá es uno de los momentos más oscuros del fútbol de Costa Rica? Honduras los vapuleó 2-5

Sí, realmente es la peor derrota en el fútbol de Costa Rica de local y de visita. Y es que no es solamente el resultado, sino la forma de perder. Si usted se recuerda el 2-5 ante Honduras fue un partido diferente, parejo, fue un partido en el que tuvimos opciones de gol, íbamos ganando, nos empatan y, al final, con dos golazos Honduras se fue arriba. Fue un partido en el que se compitió ante una gran Selección de Honduras que tenía una gran generación de jugadores.

Y otros partidos que hemos perdido con México, el 3-0, pero diferente, donde la Selección había competido, pero en esta oportunidad lo que tiene más molesto el ambiente fue porque no competimos. Respetando a Panamá que ha subido su nivel, pero Panamá no es Alemania, Argentina o España. Entonces, el hecho que no compitiéramos de local y visita, en eso hubo mucha molestia. Y estas dos derrotas que perdimos 6-1 en el global, la llamamos como la peor derrota que ha tenido el fútbol de Costa Rica.

¿Qué cambios a nivel futbolístico debería presentar Gustavo Alfaro para enfrentar a Honduras en marzo?

Tenemos que cambiar muchas cosas, el rendimiento del jugador actual debe cambiar. Creo que se tiene que hacer una buena escogencia con los jugadores que tiene que llevar en ese partido. Además, elegir a los mejores que están en ese momento, todavía faltan meses. Alfaro tiene que seguir empapándose de los jugadores que tiene Costa Rica, el ambiente del fútbol de nuestro país, los legionarios que hay, un seguimiento más detallado. Además, están contemplando microciclos y se podrían jugar uno o dos partidos en enero, en el que podría haber trabajo con jugadores del ámbito local.

Tenemos que cambiar todo, porque presentamos en estos dos partidos ha sido lamentable, un nivel muy bajo de jugadores y como equipo. Entonces, para poder competir ante Honduras debemos hacer un cambio radical.

Hoy por hoy, si Honduras y Costa Rica se enfrentaran, ¿quién pasaría?

En estos momentos es favorito Honduras. Si miramos los últimos dos partidos de cada país, el favorito es Honduras. Si vemos que Honduras que tiene un proceso más largo que el nuestro, el favorito es Honduras. El momento futbolístico de la Selección Hondureña está bien. Todo eso nos hace pensar que Honduras es favorito, pero es uno solo partido, de aquí a marzo el rendimiento de los jugadores puede variar.

En el Costa Rica-Panamá hubo pitazos a Joel Campbell, momentos tensos en el fútbol costarricense

Fue lamentable, ya que se mal interpretó, se confundió algo que no debe ser en ninguna parte del mundo. Claramente hacer este partido en el Ricardo Saprissa, mucha afición saprisista fue al estadio y, al final, ante la misma frustración por el desempeño, se tomó los últimos minutos para ofender a jugadores del Alajuelense, que en este caso era Joel Campbell el más referente, pero es algo que repudiamos, que no tiene lugar de ser, era un partido de selección, hubo mucho enojo en la afición y estuvo mal donde no tenía que darse. Esperamos en Dios que no se vuelva a repetir.