Medford y los jugadores que llevaría como “refuerzo” ante Honduras y ataca a Luis Suárez: “Fue un espejismo”

Para nosotros no estuvo nada bien, jugamos contra una Panamá que nos superó y que nos mete una goleada histórica de 6-1 en el global, una selección de Costa Rica que está en retroceso y que tiene bastante tiempo, se fue Suárez dejando un retroceso en nuestro fútbol lamentablemente y se nota. Nuestra selección no arranca ni en lo grupal ni en nada, pero hay un entrenador y a ver si puede cambiar la cosa en el futuro.

No, no, porque ya son nueve partidos que no les podemos ganar uno, entonces obviamente es una consecuencia de las cosas bien que ha hecho bien Panamá y hay que darles los méritos a ellos, están jugando bien, certificaron un Mundial, siguieron el proceso, hoy Panamá sabe a lo que juega y gana partidos.

Yo creo en ellos, pero todavía no han reventado, mi exigencia es mucha porque yo fui futbolista y soy entrenador y sé que la exigencia para estar en una selección debe ser el tope, entonces soy muy exigente y no lo han demostrado, confiaremos en ellos, son buenos jugadores, pero ya deben de sacar la cara.

¿Qué tanta falta le hace Keylor Navas a esta selección?

Keylor es importante, es la figura de Costa Rica, pero una selección no puede depender de un jugador, eso está mal, no se va a decir que Panamá nos ganó porque no estaba Keylor, merecen respeto.

¿Al partido ante Honduras usted llevaría a Navas, Borges y Waston?

Hay que analizarlo, si andan bien... pues Keylor obviamente, yo como estamos los llevaría, no es por calidad sino por edad, porque necesitamos un recambio, pero como estamos obligados a ganar ese partido y ellos tienen experiencia, podría llevarlos.

Se va Suárez y ahora llega Gustavo Alfaro, ¿qué tanto podría aportarle a Costa Rica su llegada?

No sé. Yo le voy a dar tiempo, no seré ni positivo ni negativo, aplaudo su llegada porque es un buen entrenador, lo que no me gustó es que salieran seis asistentes, ni Bielsa cuando fue a Uruguay no le permitieron todos sus asistentes. Es inaudito dejar a los costarricenses sin trabajo, porque la selección fememina, las menores, la comisión de árbitros tienen a extranjeros, ¿y los ticos qué?, hemos demostrado que muchas cosas las hemos hecho bien, eso no es valorar lo nuestro.

Se viene el partido contra Honduras en marzo, ¿qué vislumbra de este juego?

Esperamos mejorar, ojalá que el trabajo a Gustavo le alcance para ver a una selección mejor porque si no mejora no nos va a ir nada bien ante Honduras, yo miré los dos partidos y se levantaron emocionalmente y deportivamente ante México y eso preocupa por lo que pueda pasar con nosotros, es un partido en Estados Unidos, entonces el fútbol hondureño como el tico ha caído mucho a nivel de Concacaf. Se necesita urgente pasar a la Copa América, pero debemos mejorar para ganarle a Honduras.

Me llama la atención que dice que miró los dos partidos de Honduras, ¿qué le pareció el juego de la ‘H’?

Jugaron bien, no sé si fue la parte emocional o la parte de Reinaldo que hizo que los muchachos mejoraran, pero jugaron dos buenos partidos ante México que sabemos todo lo que pasó, al final creo que Honduras hizo unos juegos dignos y aunque quedaron fuera, y si se queda fuera así no hay ningún problema.

¿Influyó el arbitraje en ese juego?

Sí, claramente, para mí influyó el arbitraje, obviamente cada quien tiene su idea pero para mí sí. En los tiempos que dio, Honduras perdió tiempo, pero dio de más, los penales que repitió, sí, se adelantó Menjívar, pero generó dudas y como se dice que México tenía que entrar a fuerza.

¿A qué generación ve mejor, Honduras o Costa Rica?

Tienen que demostrarlo, las dos selecciones han andado mal en los últimos años, Honduras no fue ni al Mundial entonces imagínese lo mal que puedan estar en esa parte, Costa Rica fue y no lo hizo bien. Son dos países favoritos para estar en los Mundiales y esas generaciones tienen que ser aprovechadas; Panamá y Nicaragua ha crecido mucho en fútbol, hay países que están creciendo.

¿Honduras vs Costa Rica es el clásico de Centroamérica?

Yo respeto, para mí todos los partidos de selección eran importantes, no tenía ninguna preferencia, pero sí el clásico de Centroamérica es Honduras vs Costa Rica. Obviamente que diré que Costa Rica pasará a la Copa América