El exárbitro mexicano Felipe Ramos Rizo dice que “Iván Barton se cree el Pelé del arbitraje y anda muy agrandado”

Sobre si hubo un arbitraje localista, Felipe expresó: “A mí no me parece que estuvo muy localista. El trabajo fue muy malo para las dos selecciones, dejando de sancionar faltas a favor de Honduras y de México. No es porque sea mexicano, pero no vi un arbitraje totalmente localista”.

¿Qué le pareció el trabajo de Iván Barton ? Se le consultó al mexicano: “Muy malo el arbitraje, pero yo hablo del trabajo de los primeros 90 minutos, la conducción es malísima, el control disciplinario, ¡bueno!, todo el mundo le gritó, hasta los que traían las cervezas en las tribunas. Todos los jugadores le gritaron, no pudo controlar la indisciplina del juego. Sabes qué estoy viendo de Iván, a ese árbitro que regresa de un Mundial y se cree el mejor del Mundo, es un soberbio, es la verdad, lo vi sobrado, como diciendo: ‘este partido no es de mi categoría’.

“Si tú ves todos los partidos de la confederación y aquí en México pasa, ocho, nueve y hasta 10 ó 12 han agregado. Ante tanta lesión que hubo en el partido, simulaciones, provocaciones, cualquier cantidad de cambios, a mí no me pareció malo nueve minutos, en mi casa dije yo, entre ocho o nueve minutos. No creo que menos porque hubo hasta cuatro lesionados de los cuales se llevaron mínimo minuto y medio, acumula los cambios. Si tú lo ves de esa manera, no estuvo tan errado en esa parte, no lo hizo tan mal”, explicó el mexicano.

Y añadió Felipe Ramos Rizo: “Yo creo que si los jugadores de Honduras no simulan faltas y el partido se va, no les empatan, llegaron a los nueve minutos y México no les podía empatar.



¿Tú has contado cuánto tiempo se tiró el portero en el tiempo extra? Hay que verlo y hubo otro jugador que también se lesionó. Lo que hizo Iván fue reglamentario, es lo que se perdió dentro de lo agregado, es válido, eso está bien, aquí en México lo hacen, en el Mundial lo han hecho, el lesionado se estuvo tres minutos, pues vamos a agregarlos otra vez. No estuvo tan errado en esa situación”.

El exárbitro dice que a Iván Barton le afectó mucho que México mandara el partido al tiempo extra, dentro de esos dos minutos más que agregó y que por eso intentó compensar un poco a Honduras.

“Los dos tiempos extras que arbitró fueron diferentes y te das cuenta porque todas las faltas eran a favor de Honduras, hasta las que no eran, no sé si estaba compensando, pero traía en la cabeza, muy metido lo que había hecho de los dos minutos y que ahí le empataron el juego. Eso lo hace un árbitro que no está seguro de lo que hizo, no estaba tranquilo, Iván Barton se cree el Pelé del arbitraje y anda muy agrandado”.