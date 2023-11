Presidente de Fenafuth confirma que presentarán queja ante la FIFA por lo sucedido en el Azteca ante la Selección Mexicana

A su llegada al aeropuerto de Toncontín, Salomón: “Nos sentimos perjudicados porque realmente no fue una acción única, fueron varias dentro del partido”, comenzó diciendo.

Las autoridades de la Federación de Fútbol de Honduras no escondieron el malestar que les generó la manera en la que quedaron fuera del Final Four ante la selección de México en el estadio Azteca.

Además, lamentó que el árbitro no haya detenido el juego por los gritos racistas: “Los cánticos y se tuvo que parar el partido y no se cumplieron los protocolos. Estamos tristes por no clasificar directos y vamos al repechaje, pero contento con el desempeño de los muchachos”.

Jorge Salomón confirmó que se hará oficial la queja a la Concacaf por los hechos ocurridos en este compromiso ante México, donde se vieron afectados por el árbitro y el comisario del partido.

“Presentaremos una queja, pero los resultados no se pueden cambiar en el fútbol, pero lo haremos para que no vuelva a pasar y a prepararnos ante Costa Rica”.