$!“Bolillo” Gómez alza la voz: “Con mucho respeto a toda la gente del país, las canchas de Honduras son malas”

El técnico de la Selección de Honduras, Hernán “Bolillo” Gómez, puso en marcha los trabajos de cara al amistoso contra Colombia en Fort Lauderdale. Pero antes de ello alzó la voz y pidió mejores canchas en el país.

Al estratega le consultaron por los dos encuentros que se le vienen a la “H” en en casa ante Canadá y El Salvador por las eliminatorias de Concacaf y aprovechó para referirse a las condiciones de los campos del país.

“Para mí en el fútbol ya no tiene (trascendencia) eso que sea en casa o afuera. En los videos que he visto, Honduras juega mejor fuera. ¿Por qué? Porque hay mejores canchas y es una de las cosas que con mucho respeto a toda la gente del país y encargados, las canchas de Honduras son malas”.

La Bicolor entrena y juega sus partidos en la grama del Estadio Olímpico y Gómez pide que se cambia.

“¿Qué quiere decir con que entrena y juega aquí?. Todas las canchas de los países las han cambiado, vaya a Costa Rica, vaya a Colombia. No es mejorarla, es cambiarla por la que se está jugando en el mundo. No podemos ser conformistas, si podemos cambiar la cancha, por qué no hacerlo. ¿Adaptarse a algo que no es bueno?. No. Hagamos lo mejor para que la Selección juegue bien”.