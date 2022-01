$!Marco Aceituno, el fan de Romell Quioto y Leo Messi que aguantó hambre para cumplir su sueño

“Mi infancia la viví muy alegre, pero me ha costado estar acá, desde muy pequeño me metí a esto”, dijo con tono de nostalgia el atacante que se bajó de un carro Toyota Corolla y claro, pagó la carrera.

Su padre y madre hicieron todo lo posible para que Marco cumpliera su sueño de ser jugador. “El sacrificio fue en todo, en tiempo de viaje, lo económico, me he separado mucho de mis papás. Ellos todo el tiempo me han apoyado. Cuando ellos vieron la noticia de mi convocatoria, me llamaron y estaban bien contentos”.

El Romántico no fue convocado a la Bicolor frente a Colombia, y en el futuro espera pedirle consejos. “A Quioto no lo conozco, pero de los consejos que me puede dar es de como trabajar, los movimientos de área, es un gran delantero”.

“Yo estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado, ahora quiero hacer bien las cosas para seguir siendo tomado en cuenta. No me lo imaginaba esto, pero yo he venido trabajando fuerte, como todo jugador, obviamente algún día espero salir al extranjero”, confesó.

En Real España están felices porque el prospecto fue tomado en cuenta y el entrenador Raúl “Potro” Gutiérrez lo envió preparado “me dijo que no me desenfocara, que hiciera todo bien y trabaja fuerte”.

Ya en la concentración iba a sostener su primera charla con Hernán “Bolillo” Gómez, quien lo recibió con un fuerte abrazo en el hotel de la concentración. Este día puede ser el inicio de una gran trayectoria para Marquito.