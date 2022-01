“Bolillo” Gómez regresó para iniciar trabajos de cara al Honduras-Colombia y respondió a las críticas por su ausencia

“Teníamos una lista de 25 jugadores. Hubo inconvenientes por enfermedades, lesiones de otros muchachos y se les presenta la oportunidad a gente que hemos hecho seguimiento y vamos comenzar una evolución con ellos en estos partidos amistosos”.

La gran sorpresa en la nómina fue el llamado de Marco Aceituno, un atacante de 18 años que juega para el Real España. Lo que dijo cuando le preguntaron sobre el jugador.

“Tiene todas las condiciones de típico 9. Es un hombre que en el futuro ojalá sea importante para el fútbol de Honduras”.

Responde a los que lo han criticado por su ausencia

Antes de la final del fútbol hondureño, el “Bolillo” viajó a Colombia para pasar las fiestas de fin de año con su familia y tras retrasarse su regreso, recibió críticas. No se anduvo por las ramas cuando le preguntaron sobre el tema.

“¿Cuál tarde?. Son comentarios normales en todos los países cuando el técnico es extranjero. Nuestra profesión la cumplimos, nunca he incumplido. Aquí he estado en entrenamientos, partidos, reuniones con directivos, pero aparte de la profesión hay compromisos importantes personales, inclusive tenía algunos antes de firmar con Honduras. Cuando me vean faltar a un entrenamiento, o un partido, reunión de Junta Directiva, allí si señalen.Pero le hablo a la gente, la que toma este tema lo hacen siempre, que se roban la plata, que no está. Ese tema se lo contesto para que me oigan; todo estaba programado”.

Sobre el amistoso con Colombia:

”Será de provecho individual. Una Selección muy distinta a la oficial, es para ver futbolistas, mirar como se comportan con la camisa de Selección y verlos individual para determinar qué podemos sacar mejor”.

Sobre los juegos eliminatorios ante El Salvador, Canadá y EUA:

”Esperamos seguir mejorando y ser dignos. Seguir sacando conclusiones, es difícil, pero que la Selección de Honduras vaya ocupando un mejor puesto”.

Sobre las partidas de Jorge Benguché, Darixon Vuelto y Kevin López:

“Hay unos que me gustan donde van a ir. Otros... a veces preferiría que jugaran aquí”