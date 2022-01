Bryan Róchez busca goles: “Espero poner en práctica con la selección lo que he aprendido en Europa”

“Contento otra vez por poder estar aquí en la selección, la competencia siempre ha estado y gracias a Dios que estoy aquí y ahora a competir”, comenzó diciendo.

“Siempre me he preparado fuerte durante los entrenamientos desde que he estado en mi club. Es la base y el trabajo por el cual estoy aquí y por la experiencia que te dan los partidos. He venido jugando en mi club y espero poner en práctica con la selección lo que he aprendido en Europa”, aseguró el delantero.