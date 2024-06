‘Chelito’ Martínez habla de su debut con Honduras, su barbero en la ‘H’ y por qué usó el 7: “Eso me quitó presión”

¿Qué le dijo Reinaldo Rueda?

Me dio ánimos y confianza, me dijo que me posicionara bien y que jugara tranquilo, eso me quitó presión. Nos preparamos de la mejor forma para estos partidos, estudiamos a los rivales y se dio la oportunidad de debutar con Honduras en Bermudas. Muy contento la verdad.

¿Hizo amistades aparte de la de Luis Palma y Choco Lozano?

Sí, todos me recibieron en buena manera en la Selección de Honduras. Estoy agradecido con mis compañeros por esta oportunidad en la Bicolor porque en realidad me trataron muy bien, me sentí cómodo.

¿Quién le cortó el pelo?

Fue Kevin Arriaga (entre risas).

Usó el dorsal 7, un número importante en la Selección, ¿usted lo eligió?

Sí, es un número importante, me gusta ese número y fue el que usé para enfrentar a Bermudas en la Eliminatoria. Me lo asignaron.

Este martes Marathón comienza pretemporada, ¿está listo?

Sí, claro. Estoy listo desde ya para integrarme al equipo y comenzar la pretemporada, no hay tiempo para descanso.

¿No tendrá vacaciones?

Yo ya estoy listo para integrarme al club.