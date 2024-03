¿Clásico centroamericano devaluado? Carlos Pineda responde: “No podemos definir a Costa Rica por su actualidad”

No obstante, su recorrido internacional con el León, así como la Bicolor, le da potestad para valorar cómo deben afrontar el partido más importante bajo esta segunda gestión de Reinaldo Rueda al mando de la H.

¿Clásico centroamericano devaluado?

“Siento que devaluado no debería de ser porque Honduras es una selección fuerte, Costa Rica tal vez no anda en su mejor momento pero sabemos de su capacidad, no podemos definirlos por el momento que viven”.

¿Hay favorito?

“Favorito no hay porque dentro de la cancha todo es igual, afuera de la cancha podemos hablar de quién es mejor, pero si en el terreno de juego no se hace lo que se debe, no sirve de nada. En la cancha hay que responder”.

Honduras tiene a jugadores que conocen bien el fútbol tico

“Nos ayuda bastante tener a compañeros que estuvieron varios años en Costa Rica, en el caso de Alex López y Michaell Chirinos, igual uno mira sus partidos, sabemos que tienen porteros como Keylor Navas y Kevin Chamarro, eso ayuda a conocer al rival y ver una debilidad para aprovecharla dentro de la cancha”.

Lo fundamental de ser locales el sábado con 15 mil personas en el Toyota Stadium

“Nosotros sabemos el apoyo de la gente, ellos han creído en la Selección, llegamos y salimos del hotel y allí están apoyándonos, el calor de la gente nos sirve para sentir ese fuego sagrado dentro de la cancha. En Estados Unidos reclutamos mucha gente con pasión, y eso nos llena de responsabilidad, lo disfrutamos, uno sale a la cancha y sentís el abrazo de la afición, sientes esa confianza que estás con los tuyos apoyándote”.