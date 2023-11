‘Cocli’ Salgado, el pulidor de talento de Honduras: El volante que hizo debutar como arquero y al que salvó del retiro

Para uno es una gran alegría porque tomé una gran decisión al momento de seleccionarlo porque con todos los jugadores que tenía en las reservas fácilmente le pude haber dicho que no. Ocho años después no nos arrepentimos porque le dimos una gran persona a la sociedad y un gran futbolista al Olimpia y al país.

Edrick Menjívar que me lo traje de 14 años de Roatán, Choco Lozano que lo identificamos de Platense Jr, Alberth Elis estaba sin contrato en las reservas del Real España, Joseph Rosales antes de irse a Panamá, los de Olimpia; Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, José Mario Pinto y Carlitos Pineda, también Alex López, a él me tocó hacerlo debutar como portero porque no tenía portero suplente en un partido de las reservas. Son historias que tienen cada jugador. Incidí como en 10 de estos chicos.

Es una gran satisfacción. Tuve a Alberth Elis, Antony Lozano, Alex López, Edrick Menjívar y te contaré que también estuve con Joseph Rosales en una academia cuando era pequeño en el barrio Buenos Aires. Lo que pasa que a mí no me gusta resaltar esas cosas porque es un deber que tenemos cuando decidimos meternos a esto, el objetivo es darle buenos jugadores al país. Gracias a Dios son muchos.

Regálenos una experiencia que ha conocido de cada uno de estos jugadores, ‘Cocli’

Con José Mario es esa que él cuenta que Motagua lo rechazó y yo lo conocí una semana después, el chico no quería saber nada de fútbol. Me tocó convencerlo e irlo a traer a Valle de Ángeles para que se integrara con nosotros. Con Carlitos Pineda fue que cuando lo estaba dirigiendo Manuel Keosseián pidió sus papeles en el equipo porque se iba a retirar del fútbol porque se iba a aceptar una beca que le ofreció UNITEC. Ya no quería saber nada del fútbol, nos tocó hablar con él, con la mamá y con el papá para que él volviera.

En el caso de Edwin, lo arrancamos de 14 años de la familia y él sobrevivió a la soledad. Imagínate traerte un niño de Quimistán, Santa Bárbara, a la capital. Me tocaba verlo llorando y sus padres me hablaban para que se lo cuidara. Dani Turcios me ayudaba a que no tiraran la toalla. Sin pensar en el egocentrismo.

¿Es Óscar ‘Cocli’ Salgado el mejor cazatalentos de Honduras?

Es muy difícil para mí decirlo así, pero lo que sí puedo decir es que soy muy comprometido con lo que hago. Hace mucho tiempo decidí retirarme del fútbol para darle jugadores jóvenes a nuestro fútbol.