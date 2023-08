¡La primera de Rueda! Sorpresiva convocatoria de la Selección de Honduras para jugar la Nations League en septiembre

Cabe destacar que los 10 legionarios convocados no jugarán el amistoso ante Guatemala ya que el domingo 3 de septiembre todavía no es Fecha FIFA. Por esta razón han sido llamados muchos jugadores del ámbito nacional, quienes se regresarán para los compromisos por Liga de Naciones.

Alberth Elis del Girondins de Francia, Bryan Róchez del Leiria de Portugal, Jonathan Rubio del Petro de Angola y Rigoberto Rivas de la Reggina de Italia no fueron contemplados en esta nómina. Romell Quioto y Kervin Arriaga son baja por lesión.

En el caso de Elis, no se recuperó en su totalidad de la fractura que sufrió en la Copa Oro. También es de remarcar la ausencia del portero Luis “Buba” López, quien no ha estado en actividad tras incoporarse hasta hace poco con Real España, por lo que no fue considerado.

- CONVOCATORIA PARA LA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE -

PORTEROS

1. Edrick Menjívar (Olimpia)

2. Marlon Licona (Victoria)

3. Juergen García (Lone FC)

DEFENSAS

4. Denil Maldonado (Los Ángeles FC, MLS)

5. Marcelo Pereira (Motagua)

6. Luis Vega (Motagua)

7. Marcelo Santos (Motagua)

8. Ándy Nájar (DC United, MLS)

9. Maylor Núñez (Olimpia)

10. Franklin Flores (Marathón)

11. Julián Martínez Solano (Olimpia)

12. Devron García (Real España)

13. Riky Zapata (Motagua)

14. Kevin Álvarez (Motagua)

MEDIOCAMPISTAS

15. Alex López (Alajuelense, Costa Rica)

16. David Ruiz (Inter Miami, MLS)

17. Jorge Álvarez (Olimpia)

18. José Mario Pinto (Olimpia)

19. Deybi Flores (Féhervar, Hungría)

20. Joseph Rosales (Minnesota United, MLS)

21. Carlos Pineda (Olimpia)

22. Michaell Chirinos (Saprissa, Costa Rica)

23. Yeison Mejía (Motagua)

24. Edwin Rodríguez (Olimpia)

25. Bryan Acosta (Portland Timbers, MLS)

DELANTEROS

26. Daniel Carter Bodden (Real España)

27. Ivan López (Motagua

28. Jorge Benguché (Olimpia)

29. Luis Palma (Aris, Grecia)

30. Antony “Choco” Lozano (Getafe, España)