David Ruiz habló de su golazo con Honduras y qué le dijo Rueda antes de ingresar: “Me puso de ‘10’ para generar más”

“Fue una jugada que sucedió naturalmente, quería marcar el gol y se me dio. Es un orgullo poder anotar en casa. Pude aprevechar la oportunidad”, comentó Ruiz tras anotar su primer tanto en Honduras .

“Siempre trato de aprovechar cada minuto y hacer una diferencia. Trato de generar algo, tengo la confianza de mis compañeros, si cometo un error yo sé que no me van a decir nada, me van ayudar para seguir intentándolo”, añade.

Sobre las indicaciones que le dio Rueda antes de ingresar al campo. “Me puso de 10 para generar más, vamos ganando 3-0 pero queremos seguir marcando más goles”.

Ruiz reconoce que anotar en el Nacional fue “inexplicable, estar en tu país y marcar un gol así, es algo que emociona mucho”.

La próxima cita de Honduras será el martes cuando reciba a Jamaica en el mismo recinto a partir de las 8:00 PM. “Tenemos que ir con la misma determinación, tratar de sacar el partido adelante”, sentenció el futbolista del Inter.