¡Debut soñado! Keyrol Figueroa anota en la victoria de Estados Unidos y México golea a Curazao en el Premundial Sub-17

JORNADA DEL DOMINGO

Mañana debuta la Selección de Honduras que busca un boleto para el Mundial de Perú. La Bicolor se estrenará ante Surinam a las 7:00 pm por el grupo D del Premundial Sub-17.

Jamaica vs Cuba- 4:00 PM (Grupo C)

El Salvador vs Haití- 4:00 PM (Grupo D)

Costa Rica vs Guadalupe - 7:00 PM (Grupo C)