Denil expresa que no hay que subestimar a ninguna selección y lo deja claro: "La mentalidad es clasificar al Mundial"

¿Qué sensación les generó la clasificación?

Le damos gracias a Dios porque pudimos clasificar a la Copa Oro, sabemos que independientemente del rival que teníamos no era uno fácil, pero pudimos lograr la clasificatoria; se dejan sensaciones buenas y malas, pero al final creo que es para el bien del equipo y crecer futbolísticamente.

¿Qué siente al ser uno de los jugadores claves para Reinaldo Rueda?

Me siento agradecido porque no es fácil estar en esa línea de ser titular y ser uno de los capitanes de la Selección, pero ha sido el constante trabajo que he venido haciendo, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de ir creciendo y espero seguir en esa ruta para darle alegría a la afición.

¿Crees que le faltamos el respeto a este tipo de rivales?

Ninguna selección hay que verla de menos, Nicaragua quedó fuera ante una selección que en los papeles se puede decir que es menor. En ese aspecto hay que ver por igual a las selecciones que enfrentamos, al final vienen a competir, son once contra once en el campo. Pasamos ese susto en la cancha de ellos, nos sorprendieron esos goles, pero pudimos resolver y eso es lo importante.