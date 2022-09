Diego Vázquez sigue con el aval para continuar al frente de la Selección Nacional de Honduras tras su “examen” con Argentina

Por otra parte el ex mundialista en España 1982, Gilberto Yearwood acotó que, “los jugadores no están en el nivel que esperamos de ellos, pero espero que con el tiempo vayan retomando el nivel que todos les conocemos”.

Y remarcó: “A medida vayan llegando los partidos internacionales, los jugadores irán tomando jerarquía. Las próximas eliminatorias están a la vuelta de la esquina y Honduras debe poner a carburar todo”, soltó.

El ex portero de Olimpia y ahora analista deportivo, Carlos Prono no se siente conforme ante la victoria conseguida en Houston Texas. “Lo que se puede analizar es el partido ante Guatemala, anterior hay una diferencia abismal, entonces no entra un análisis ante Argentina. Contra los guatemaltecos quedó mucha duda porque fueron ellos los que dominaron en el terreno de juego. No fue una buena presentación más allá del resultado”.