Diego Vázquez, técnico de la Selección de Honduras, realiza gira por Estados Unidos para observar futbolistas de la MLS

El asistente técnico de la Bicolor confirmó que Vázquez no estará viajando a Europa. “Con las redes sociales es más fácil contactarse con ellos y en sentido contamos con tenerlos en el momento preciso que se pueda disponer”.

La gira de el técnico argentino va más allá de los futbolistas que están participando en la MLS. “Con todos los jugadores que están en la MLS: los de Minnesota, Najar del DC United, Bryan Acosta del Colorado y Romell Quioto del Montreal. También los de la segunda división como Douglas Martínez. Se hará un tipo de pláticas con ellos”.

Diego Vázquez buscará convencer a Andy Najar de que regrese a las filas de la selección hondureña tras haberse apartado en el tramo final de la eliminatoria pasada.

Medina indicó también que pese a que varios futbolistas que militan en Europa no han sido tomados en cuenta en las convocatorias, ya existe un acercamiento. “Los de Europa se manejan vía Internet o teléfono: Róchez, Palma, Rivas, Deiby Flores. Con ellos ha habido acercamiento desde que nosotros llegamos y que por una u otra razón no han podido estar al igual que Antoni Lozado, quienes no han podido estar, pero estarán en su momento”.