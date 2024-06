Édrick Menjívar deja claro que Honduras no está subestimando a Cuba y revela la principal petición de Reinaldo Rueda

Édrick Menjívar se perdió por sanción el trascendental partido de repesca ante Costa Rica por el último cupo a la Copa América 2024.

Ahora está disponible para el inicio de la Eliminatoria, así como lo están Buba López y Jonathan Rougier, los otros dos metas convocados por Reinaldo Rueda.

Este lunes, antes del inicio del entreno en el Nacional Chelato Uclés, “Caracol” Menjívar atendió la conferencia de prensa, en donde dejó claro que no están subestimando a Cuba.

El ocho veces campeón de Liga Nacional aseveró que se ilusionan con el boleto al Mundial de United 2026, comentó sobre la competencia en la portería y si es o no líder en La H.

--- CONFERENCIA DE PRENSA ---

El grupo previo al choque del jueves: “Estamos conscientes que comenzamos un nuevo camino, un nuevo sueño que es ir al Mundial, partido difícil el jueves, no estamos en la posición subestimar a nadie, estamos enfocados en ello, jugamos de local y tenemos que sacar los tres puntos”.

El choque vs Cuba: “Sabemos que el fútbol ha ido creciendo, las selecciones del Caribe tienen biotipo de jugadores muy fuertes, estamos mentalizados que no será fácil, estamos trabajando en base a eso, sabemos que cada partido es una final y el jueves no será la excepción”.