¿Golear a Cuba? Joseph Rosales responde: “Siempre con los pies sobre la tierra, no nos creemos más que nadie”

Junto al ‘Misilito’ el capitalino ha creado una buena dupla de asistencia más gol en el Minnesota United de la MLS, y es algo que ambos quieren llevar a la selección hondureña en este nuevo proceso.

“Siempre nos ponemos de acuerdo con Kervin que se vaya al segundo palo y gracias a Dios él tiene la oportunidad de anotar y lo está haciendo bien. Trataremos de repetir esa fórmula en la selección”, argumentó.

“Sabemos que tenemos que empezar con el pie derecho, vamos a sacar los resultados que necesitamos. Estamos obligados a ganar, en la cancha somos 11 contra 11, pero nosotros vamos a trabajar para lograrlo”, insistía Rosales.

Al volante se le consultó en qué posición se siente más cómodo jugando, y no puso peros. “Donde el profe me ponga yo intento hacerlo de lo mejor, siempre me desempeño bien y gracias a Dios, como lo hago con mucho amor, me salen las cosas bien”.