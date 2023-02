Fenafuth defiende el nombramiento de Mauricio Pacini: Hablan sobre demanda del Platense y la confusión con Rafael Villeda

Los federativos no quisieron ahondar con el tema, pero declararon que están listos para responsabilizarse con lo que decrete el Tribunal Arbitral de Fútbol (TAF).

“Efectivamente hay un proceso en el TAF, el tribunal de deporte más alto del mundo. No quiere comentar o ahondar porque es un proceso que está en curso, pero le puedo decir que nuestra federación fue demandada porque es la institución que representa el fútbol hondureño, la resolución se originó en una Comisión de Disciplina que consideró que estaba haciendo era lo correcto”, comentó el secretario de Fenafuth.

“Uno: él (Mauricio Pacini) es un entrenador titulado. La Federación se tomó el costo de realizar las averiguaciones por correo electrónico con la AFA y, efectivamente, nos ratificaron que es un entrenador. Por otro lado, Diego Vázquez es un director técnico con mucha experiencia, él no va a traer a alguien que no pueda apoyar a la Selección Nacional. Se juega mucho él, ustedes y nosotros. En ese sentido, es un entrenador titulado, yo tuve a la vista los títulos. Posteriormente se verificaron, él no tiene ningún problema para dirigir, esperemos le pueda colaborar bastante a Diego”, señaló.