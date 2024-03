Fenafuth señala a Iván Barton como culpable del fracaso de Honduras, confirman amistosos en junio, ¿Rueda sigue firme?

La eliminación de Honduras de la Copa América ha sido un duro golpe, tanto emocional como económico para la Federación de Fútbol , pues no se esperaban que los ticos nos bailaran de esa manera.

“Creo que todos queríamos clasificar (a la Copa América), pero el equipo iba bastante diezmado; aunque los muchachos hicieron todo lo posible, yo considero que al final pesó un poco las ausencias de sus compañeros y el nerviosismo de los debutantes. Esto es un proceso, lo importante es la Copa del Mundo (2026), también estaba en el presupuesto que podría pasar esto”, comentó Mejía en entrevista con DIEZ.

Los dirigentes han explicado que, a pesar de no estar en la competencia, la H tendrá fogueos contra las selecciones sudamericanas que estarán en la Copa América. Uno de los candidatos es Uruguay, así como Colombia y Perú, pero en los próximos días se darán a conocer de forma oficial.

“Eran buenos fogueos (la Copa América), pero obviamente nosotros vamos a conseguir fogueos en junio contra selecciones potentes. Nos hubiera gustado jugar contra Brasil, pero ya estamos trabajando para firmarlos y no quedarnos rezagados”, siguió explicando el federativo.

Lo que sí dejó claro Mejía, es que estos amistosos de junio, después del arranque de las eliminatorias y para foguear a los equipos sudamericanos de la Copa América, se disputarán en Estados Unidos.

“Serán selecciones de afuera de Concacaf. En Honduras no hay condiciones para jugar amistosos, el estadio Nacional lo están remodelando y es la única cancha que hay”, contó.

Ahora Honduras tendrá que lavarse la cara en este compromiso de este martes contra El Salvador. Rueda sigue firme en el proceso y no se piensa lo contrario ya que el foco es el Mundial de Norteamérica y en Fenafuth no se considera un fracaso no jugar la Copa América.

“No, estas son experiencias, todos estábamos ilusionados, pero ya viendo las perspectivas teniendo 11 bajas, de las cuales seis y siete son del equipo que juega, no era fácil. No es fracaso, son experiencias y es importante que el profesor siguiera viendo jugadores. Todos estamos golpeados pero ese 11 con seguridad no es el que jugará siempre”, afirmó Mejía.