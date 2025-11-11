Estadisticas de ligas
¿Qué crees que pase en la jornada eliminatoria de Concacaf este jueves?
2025-11-11
Periodista tico arremete contra Kervin Arriaga previo al Costa Rica vs Honduras: "¿Pero quién sos?"
Presidente del Managua FC y dirigente de la Federación nica vaticina una batalla: "La palabra del Fantasma fue exagerada"
Jorge Salomón habla de la Sub 17 en el Mundial y de los juegos de la 'H': "Lo que importa es traer esa clasificación"
La pesadilla de Rueda con Honduras: ha probado 21 defensas y esta es la posible dupla con Nicaragua
LO GRABÓ TODO
Figura de selección le fue infiel a su esposa, ella lo descubrió y grabó el momento exacto: "Ni siquiera se disculpó..."
La polémica
Concacaf soprendida con lo que filtraron desde México sobre Adalberto Carrasquilla y la advertencia al pañameño
en brasil
Robinho habló por primera vez desde la cárcel y relata cómo es su vida: "Llevo aquí un año y medio y nunca..."
en la capilla
Los jugadores de Honduras y Costa Rica que están apercibidos: una amarilla y se pierden el último partido