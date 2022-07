Daniel Uberti revela cómo está el caso de Marinacci con la selección de Honduras: “Le pedimos videos de sus habilidades y no mostró interés”

LOS LEGIONARIOS PARA EL MUNDIAL

Uberti también tocó el polémico tema de los refuerzos a la Bicolor Sub-20 con jugadores que militan en el extranjero; pues podrían haber aportado algo más, pero este tema tiene mucha tela que cortar.

“Nosotros no tomamos ningún riesgo (llamar solo jugadores de Liga Nacional y ascenso), aquí están abiertas las puertas para todos los que tengan condiciones para buscar un lugar y que su estatus migratorio estuviera acorde a las necesidades. La cosa es clara: si era bueno y tenía su pasaporte hondureño, tenía las posibilidades de ser observado”, contó Uberti.

Y sigue: “De hecho, vinieron muchos muchachos a probarse, en este proceso vinieron seis a ocho, y muchos de ellos estuvieron con el deseo de quedarse, pero el cuerpo técnico entendió que no superaban las cualidades de los que estaban aquí. Vino un muchacho del Houston Dynamo que jugó los dos amistosos contra Guatemala, pero el cuerpo técnico entendió que no convenció y no logró un lugar”.

“Así como en ningún momento se le cerraron las puertas a nadie, tampoco están cerradas ahora para el Mundial de Indonesia. Aquí se ha instalado la versión de que se le cerraron las puertas a todo el mundo, es mentira, a nadie se le cerró la puerta. Tanto en este proceso como el anterior, vinieron entre 10 y 12 jugadores a buscar una oportunidad. Si no la lograron es que no lograron convencer al cuerpo técnico de que eran elegibles. Hay que llenar los requisitos, no podemos probar a un jugador que no tenga documentos que avale que es hondureño, obviamente que también va la parte deportiva”.

“Yo no soy responsable de sacarle pasaporte a nadie. Lo que nosotros exigimos es que sea hondureño, que deportivamente esté habilitado, que sea hijo de hondureño, nieto de hondureño, si no tiene pasaporte eso no lo hace hondureño... para competir alguien tiene que presentar su pasaporte y se le pide un video de un partido completo; entonces, el cuerpo técnico se puede sentar para ver las condiciones que tiene; son una serie de cosas que hay que cumplir y después viene la parte deportiva”, sentenció Uberti.

EL CASO MARINACCI PRÁCTICAMENTE ESTÁ CERRADO

Recientemente, la Lazio de Italia subió al primer equipo para hacer la pretemporada al lateral izquierdo Valerio Rodrigo Marinacci, nieto de una hondureña. Él nació en Roma, Italia, tiene la documentación del país de la bota, pero todavía no cuenta con pasaporte catracho.

Uberti aclaró que al futbolista se le dio seguimiento en el proceso pasado, pero contó que al futbolista de la Lazio únicamente le interesaba jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, no en la Sub-20. Es por eso que es muy difícil que pueda venir a integrar el equipo que va para Indonesia, a pesar de que está en la edad indicada.