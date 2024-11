“Los dos juegos son difíciles, para ellos el clásico es ese, me acuerdo que estando en el Real Madrid todos los equipos que enfrentaban al Real Madrid era el clásico y el partido de año para ellos”, decía.

“Para Honduras es su partido, aquí por alguna razón nos ganan, pero como es ida y vuelta... pero sí sera un juego complicado y en ese aspecto el cuerpo técnico lo tiene que estar planificando bien para que no hayan cosas no agradables”, soltó.

Hugo Sánchez aduce que Honduras siempre apela al juego fuerte y de entradas arteras, algo de lo que considera Rafa Márquez y Vasco Aguirre deben cuidar de sus muchachos.

VER MÁS: “Esto es la guerra, esto es otra cosa, ellos juegan a pegarte”: analista de ESPN sobre el duelo de Honduras ante México

“Son entradas fuertes, es ahí donde hay que cuidar la integridad física de los jugadores. Me acuerdo de un 1-4 que jugamos en Honduras previo del Mundial del 94’, hicieron una entrada en tijera a la altura de la cintura, fue tiro libre y gol del Beto Aspe”, recuerda.

“Creo que será parejo en la posesión. México no entrará a la defensiva porque no es conveniente, habrá intensidad en los primeros minutos y ahí es donde se verán las fuerzas en cuanto a intensidad, y me refiero que haya intensidad y fuerza, no que hayan entradas malintencionadas”, explicaba en la meda de ESPN.

Y cerró diciendo. “En esos partidos existen ese tipo de jugadas y ahí es donde se quieren imponer condiciones para asustar al rival y es donde hay que tener cuidado por la integridad física de los jugadores”.