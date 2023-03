Israel Canales se confiesa: eliminación de la Sub-17 de Honduras, debut de Osorto y el jugador que lo dejó impresionado en EEUU

¿Cómo fue la experiencia visitando a los jugadores de sangre hondureña en Estados Unidos? Visitando a los muchachos que ya habían estado en el proceso, me encargué de ver cómo estaba su situación con sus equipos, expectativas para un futuro y sobre todo quienes son elegibles para la Sub-20, ver cómo estaba su situación migratoria, tener un conocimiento, es importante, nunca se había hecho, creo que es la primera vez que se hace eso y lo hice a título personal, ya lo tenía planificado, es vital para ir averiguando con estos muchachos, para poder informarme y conocer a otros jugadores, pero, por su situación migratoria no pueden salir de Estados Unidos.

¿Tuvo algún diálogo con David Ruiz, futbolista de sangre catracha que debutó con el Inter Miami?

No, él estaba jugando con el segundo equipo, jugaron un amistoso porque el siguiente partido lo iban a tomar en cuenta en el equipo de primera. Ruiz estuvo en un microciclo con la selección sub-20, además estuvo convocado para los partidos contra República Dominicana, pero el Inter no lo prestó porque ya estaba contemplado para jugar con el equipo de primera.

¿Se terminó el contrato con Fenafuth?

Sí, al finalizar mi participación con la Sub-17, hasta ahí terminó mi contrato. No me volvieron a llamar, prácticamente doy por hecho que no continuaré con el proceso.

¿Qué platicó con los directivos tras el Premundial de Guatemala Sub-17?

Estaban contentos con el equipo. Nosotros tuvimos con este equipo nueve partidos oficiales: ocho ganados y uno perdido. Claro, el más importante de todos. Tuvimos una cantidad de goles impresionantes, con una defensa muy rescatable de pocos goles, muchachos con un buen proceso, con un futuro impresionante, el caso de Roberto Osorto, Jafeth Munguía, Nayrobi Vargas, Nixon Cruz, Bryan Saenz, Jonathan Bueso por mencionar algunos; tienen un buen futuro en sus equipos y ojalá se les dé el debido seguimiento a estos muchachos para que esta generación con buen talento no se pierda.

¿Tiene pensado seguir dirigiendo a las selecciones menores?

Seguro, mi sueño fue llevar a este grupo hasta una olímpica, esa es la meta durante hemos estado, que es llevar a estos grupos para selecciones olímpicas. Así como el caso con jugadores como Alberth Elis, Kevin López, Marcelo Pereira, Denil Maldonado, Deiby Flores, Jhow Benavidez. La idea era llevar a este grupo a un buen suceso.

Lastimosamente no se pudo llevar a esta Sub-17 debido a una mala tarde, pero son cosas del fútbol, son decisiones de las autoridades sobre si ellos me dan la oportunidad de seguir con este grupo o le dan la oportunidad a otro seleccionador para continuar este proceso.

Tocando el tema de la eliminación, ¿cuál fue la reacción de los jugadores tras la eliminación al Mundial de Perú 2023?

Frustrados por muchas razones extra futbolísticas, ellos no estaban preparados, como por ejemplo, encontrar un árbitro tan drástico en ciertas determinaciones del partido, hay situaciones que no nos podemos explicar.

Mantengo comunicación con todos ellos, es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué pasó con ese partido?, ¿por qué el árbitro tan temprano nos adelantó a los jugadores?, ¿por qué no pitó el penal? Tantas cosas que se dieron, pero son parte del fútbol, no son excusas, pero se había trabajado bien, se habían hecho las cosas de la mejor manera para lograr el objetivo.

Lastimosamente no se dio, pero es un grupo al que siempre se le creó una mentalidad ganadora y ahora ellos tienen un reto de demostrar la capacidad que tienen en otro premundial Sub-20.

¿Merecía la selección de Honduras Sub-17 clasificar al Mundial de Perú 2023?

Sí, seguro que sí, usé la plena convicción de que lo íbamos a lograr, se volvió haciendo las cosas muy bien, se había ganado el torneo Uncaf a México en buena manera, se llegó a octavos de final a paso firme, muy impresionante lo que se había logrado y no podemos echar a perder un buen trabajo en una mala tarde.

A pesar de que el partido más importante de todos no se pudo ganar, creo que nosotros tenemos que pensar en el proceso de este grupo que va a ser impresionante si ellos como grupo siguen participando.

Su opinión sobre el debut de Roberto Osorto a nivel nacional e internacional.

Alegre. Imagínese que uno de sus hijos futbolísticos logre el paso importante, nos llena de mucho orgullo, es un jugador muy capacitado. Roberto es un guerrero, un tipo muy maduro. Y por fin, ese gran debut a quienes le hemos visto, eso nos llenó de mucho orgullo y alegría.