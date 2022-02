Lo que necesita la Selección Honduras para no cerrar en el último lugar del octagonal de Concacaf

Para no quedar últimos, Honduras tendrá que sumar al menos cinco puntos en estos tres juegos y esperar que Jamaica, que es penúltimo, no sume en ninguno de sus encuentros.

Los caribeños marchan séptimos en la tabla con 7 puntos y una diferencia de goles de -7 y a diferencia de goles de la “H” es de -17, por lo que en caso de igualar en puntos, el triunfo catracho tendría que ser con goleada de escándalo para salir de esa posición.

Los Reggae Boyz cierran el octagonal enfrentando a Salvador (local), Canadá (visita) y Honduras (local). Difícil tarea la que se le viene al Bolillo.

Así se jugarán las últimas 3 jornadas del octagonal

24 de marzo

México vs. Estados Unidos

Jamaica vs. El Salvador

Panamá vs. Honduras

Costa Rica vs. Canadá

27 de marzo

Estados Unidos vs. Panamá

El Salvador vs. Costa Rica

Honduras vs. México

Canadá vs. Jamaica

30 de marzo

Costa Rica vs. Estados Unidos

México vs. El Salvador

Jamaica vs. Honduras

Panamá vs. Canadá