Luis Alvarado, a la vitrina de los ocho seleccionadores Sub-20 que clasifican a Honduras a una Copa del Mundo juvenil

Segunda fase Honduras 6 vs 0 Nicaragua Honduras 1 vs 0 Guatemala Honduras 4 vs 3 Trinidad y Tobago

Primera fase Honduras 4 vs 0 Barbados Honduras 5 vs 0 Puerto Rico Honduras 3 vs 0 República Dominicana

Honduras 4 vs 2 Jamaica Honduras 0 vs 1 Canadá Honduras 2 vs 0 México

Ronda final Honduras 2 vs 1 Guatemala Honduras 0 vs 2 México Honduras 5 vs 1 Jamaica

Ronda preliminar Honduras 2 vs 1 Panamá Panamá 1 vs 1 Honduras

Ronda final Honduras 4 vs 2 El Salvador Honduras 2 vs 1 Canadá Honduras 1 vs 0 Costa Rica

Primera fase Honduras 3 vs 1 Martinica Honduras 3 vs 2 Canadá Honduras 5 vs 0 Belice

Trinidad y Tobago 2009

Ronda preliminar en Honduras 2008

Honduras 7 vs 0 Nicaragua

Honduras 1 vs 2 Costa Rica

Repechaje clasificatorio a Trinidad y Tobago

Honduras 5 vs 2 Panamá

Panamá 1 vs 2 Honduras

Ronda final en Trinidad y Tobago 2009

Repechaje

Honduras 3 vs 1 San Vicente

Fase de Grupos

Honduras 2 vs 2 El Salvador

Honduras 0 vs 0 Estados Unidos

Honduras 4 vs 0 Jamaica

Semifinal

Honduras 0 vs 0 Costa Rica (penales 2-4)

Tercer lugar

Honduras 2 vs 1 Trinidad y Tobago

* Clasificamos a Egipto 2009 bajo el mando de Emilio Umanzor.

Figuras: Wilmer Crisanto, Johnny Leverón, Mario Martínez, Anthony Lozano, Roger Rojas.

Jamaica 2015

Ronda preliminar en El Salvador 2014

Honduras 3 vs 4 Panamá

Honduras 1 vs 1 Costa Rica

Honduras 0 vs 0 El Salvador

Honduras 1 vs 0 Guatemala

Honduras 5 vs 0 Belice

Honduras 3 vs 1 Nicaragua

Ronda final en Jamaica

Honduras 2 vs 2 El Salvador

Honduras 3 vs 0 Cuba

Honduras 0 vs 3 México

Honduras 3 vs 2 Haití

Honduras 3 vs 2 Canadá

Duelo directo eliminatorio

Honduras 2 vs 1 Guatemala

* Clasificamos a Nueva Zelanda 2015 bajo el mando de Jorge Jiménez.

Figuras: Kevin Álvarez, Jhow Benavídez, Deybi Flores, Alberth Elis, Bryan Róchez, Kevin López

Costa Rica 2017

Ronda preliminar en Panamá 2016

Honduras 2 vs 2 Guatemala

Honduras 2 vs 1 El Salvador

Honduras 2 vs 0 Nicaragua

Honduras 1 vs 0 Panamá

Ronda final en Costa Rica

Primera fase

Honduras 1 vs 0 Canadá

Honduras 4 vs 1 Antigua y Barbuda

Honduras 0 vs 1 México

Segunda fase

Honduras 2 vs 0 Panamá

Honduras 2 vs 1Costa Rica

Final

Honduras 0 vs 0 Estados Unidos (penales 3-5)

* Clasificamos a Corea del Sur 2017 conducidos por Carlos Ramón Tábora.

Figuras: Denil Maldonado, Carlos Pineda, Darixon Vuelto, Wesly Decas, Jorge Álvarez.

Estados Unidos 2018

Primera fase

Honduras 7 vs 1 República Dominicana

Honduras 12 vs 0 Saint Maarten

Honduras 3 vs 1 Cuba

Honduras 4 vs 0 Belice

Honduras 4 vs 3 Antigua y Barbuda

Segunda fase

Honduras 1 vs 1 Costa Rica

Honduras 0 vs 1 Estados Unidos

* Clasificamos a Polonia 2019 de la mano de José Valladares.

Figuras: Wesly Decas, Cristian Cálix, Luis Palma, Selvin Guevara, Josué Villafranca.

Honduras 2022

Fase de grupos

Honduras 3-0 Antigua y Barbuda

Honduras 5-0 Jamaica

Honduras 1-0 Costa Rica

Octavos de final

Honduras 4-1 Curazao

Cuartos de final

Honduras 2-1 Panamá