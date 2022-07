Luis Alvarado confirma cuándo se le vence su contrato, las pláticas de renovación y el seguimiento a Marinacci

En mi caso no hay negociaciones porque yo lo que quiero es trabajar, comenzar este proceso y en ese sentido no hay trabas, ellos tienen la intención de darlos las mejores condiciones para que podamos continuar.

¿Pero ya le han hablado de renovar?

Esto es 27/7, ahora mismo estoy en caso, pero estoy viendo videos de los jóvenes que están en el extranjero. algunos ya están en pretemporada con algunos clubes.

¿Qué tendrá de nuevo este contrato?

Nada, solo hacerlo formal, luego seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. Mi compromiso es full hasta el mundial, esa es el primer acuerdo verbal con la Federación, lo demás es por añadidura.

¿Qué cosas espera que se mejore?

Todos nos tenemos que renovar, entrenadores, jugadores y eso está en la mesa para seguir mejorando.

¿Tomará jugadores que no estuvieron en este proceso?

Todos vuelven a ser hábiles para la Selección Sub-20, los que ya pasaron por el proceso se les volverá a observar. El fútbol es de momento y sobre todo a estas edades que los jóvenes en seis meses tienen cambios significativos en su mejoría o declive.

¿En el caso del Marinacci cómo va?

Se le está dando seguimiento, me he dado la tarea de ver sus partidos, ya he recibido varios juegos de él en esta última temporada. Tenemos gente en Italia muy conocida que nos puede dar referencia del jugador y es bueno que esté en el más alto nivel del club y ojalá lo podamos tener por aquí.