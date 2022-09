Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala, manifiesta las claves del triunfo de la selección de Honduras en Houston

Luis Fernando Tena señaló en conferencia de prensa que la selección de Guatemala jugó mejor ante una Honduras que aprovechó las oportunidades de gol.

El mexicano analizó la derrota chapina, pero, a pesar de la caída, el seleccionador mencionó que no merecían perder ante la Bicolor en el PNC Stadium de Houston.

Honduras rompió la racha de 11 años sin ganarle a Guatemala en partido amistoso u oficial.

¿Cuál es su análisis del juego entre Guatemala-Honduras?

Creo que fue un buen partido. En términos generales la gente vio un buen espectáculo. No merecíamos perder, pero en el trámite del partido Guatemala fue mejor. Obviamente no en las áreas donde se define un partido. Vimos en las pantallas que Honduras tenía cuatro tiros a gol, pero nosotros hicimos 13. Me duele por la gente de Guatemala que se fue molesta y triste porque nos vamos con una sensación de rabia y molestia porque no merecíamos perder.

¿Esa será la tónica de la selección de Guatemala para la próxima eliminatoria?

Sí, es muy parecida. El equipo hizo muchos cambios en relación al primer partido. Va creciendo el plantel, jugadores que hoy demostraron que están hechos para la gran competencia. Quiero una Guatemala intensa, una Guatemala que intente jugar bien, que trate a jugar bien la pelota y que juegue poco a poco.

¿La idea que tiene con Guatemala ya está implementada al 100%?

Nos falta todavía. Pero sí queremos salir del fondo con la pelota dominada. Retroceder las puntas para salir con más personas arriba, retroceder los laterales para tener más salida. Lo intentamos, hoy casi nos sale, pero Honduras presiona bien. Además tiene jugadores con muy bueno manejo de pelota. Vamos por buen camino. Contra Colombia hicimos un gran juego, pero hoy hicimos un buen trámite.