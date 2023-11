Luis Palma arriba a Honduras y “declara goles” ante México: su gran momento, festejo especial y ¿presionado por llegar como figura?

La verdad que no, si estás con presión no te saldrán las cosas como querés. Estoy relajado - como dice el hondureño- para hacer bien las cosas acá.

Lo seguidores del Celtic te aman... recién te hicieron una canción.

No esperaba que me sacaran una canción, les agradezco a los aficionados del club, son la mejor hinchada que he tenido en mis clubes. Me siento bendecido, espero en Dios poder seguir.

Ni el ‘Chilo’ (barrista del Vida) te había recibido así en La Ceiba verdad...

Nah, el ‘Chilo’ es único.

Le marcaste al Atlético, ahora toca hacerlo en el Nacional y en el Azteca.

Así va ser. Yo declaro que van haber goles y que sea muy bonito.

Que tenga cuidado México porque ya llegó ‘El Bicho’...

Claro... (risas)